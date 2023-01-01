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Гвардиола: У Эвертона было восемь человек сзади

Англия
(1 голосов)

Но считает это противостояние замечательной игрой

Гвардиола: У Эвертона было восемь человек сзади

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью своих подопечных в поединке против "Эвертона":

"Отличная игра. Мы действительно хорошо сыграли в последних трех матчах, и это внушает мне оптимизм. Терять очки дома всегда тяжело, но я всегда стараюсь сделать нашу игру хорошей, и мы продолжали в этом ключе.

Я бы сказал, что у "Эвертона" было восемь человек сзади. В такой ситуации нужно двигаться и атаковать в нужный момент. В общем, мы это и делали. "Эвертон" забил отличный гол, и их можно поздравить, но в целом мы выступили очень хорошо”, - сказал Гвардиола.

Отметим, что на данный момент "горожане" занимают второе место в АПЛ, уступая первому "Арсеналу" семь очков. Следующий матч подопечные Гвардиолы проведут против "Челси" 5 января.

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В статье: Хосеп Гвардиола Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
01.01.2023 в 12:37
Ну так Гвардіола пропагує ВИСОКОЯКІСНИЙ футбол... Проте половині команд АПЛ ні до цього... їм хоч якось відбитися... Не вилетіти! А от МС битися-боротися не цікаво і з цим тренерському штабу треба щось робити. А гол у Грея вийшов дійсно шикарний... неповторний принаймні найближчі десять, п'ятнадцять матчів.
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