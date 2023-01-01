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Гвардиола: У Эвертона было восемь человек сзади
Но считает это противостояние замечательной игрой
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью своих подопечных в поединке против "Эвертона":
"Отличная игра. Мы действительно хорошо сыграли в последних трех матчах, и это внушает мне оптимизм. Терять очки дома всегда тяжело, но я всегда стараюсь сделать нашу игру хорошей, и мы продолжали в этом ключе.
Я бы сказал, что у "Эвертона" было восемь человек сзади. В такой ситуации нужно двигаться и атаковать в нужный момент. В общем, мы это и делали. "Эвертон" забил отличный гол, и их можно поздравить, но в целом мы выступили очень хорошо”, - сказал Гвардиола.
Отметим, что на данный момент "горожане" занимают второе место в АПЛ, уступая первому "Арсеналу" семь очков. Следующий матч подопечные Гвардиолы проведут против "Челси" 5 января.
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