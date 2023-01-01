Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сможете назвать ТОП-25 самых дорогих трансферов Ливерпуля? Квиз
В контексте перехода Коди Гакпо
Фото: twitter.com/LFC
В конце прошлого года "Ливерпуль" официально объявил о подписании первого зимнего новичка. Им стал нидерландский вингер из ПСВ Коди Гакпо, на чемпионате мира в Катаре отличившийся тремя забитыми мячами. За него англичане выложили 42 миллиона евро, этот трансфер попал в десятку самых дорогих в истории ливерпульского клуба.
По этому поводу мы предлагаем вам вспомнить 25 самых дорогих "красных" приобретений. Трансферная стоимость указана в соответствии с данными портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.
Популярное сейчас
- Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"
- Промоутер: Такой бой как Усик – Фьюри случается раз в поколение
- Источник: Мудрик открыт к предложению Челси
- АПЛ. Манчестер Сити - Эвертон 1:1. Новогоднее чудо
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
- Еще одним холостяком меньше. Борячук официально стал семьянином