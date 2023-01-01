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Сможете назвать ТОП-25 самых дорогих трансферов Ливерпуля? Квиз

Англия
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В контексте перехода Коди Гакпо

Сможете назвать ТОП-25 самых дорогих трансферов Ливерпуля? Квиз

Фото: twitter.com/LFC

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В конце прошлого года "Ливерпуль" официально объявил о подписании первого зимнего новичка. Им стал нидерландский вингер из ПСВ Коди Гакпо, на чемпионате мира в Катаре отличившийся тремя забитыми мячами. За него англичане выложили 42 миллиона евро, этот трансфер попал в десятку самых дорогих в истории ливерпульского клуба.

По этому поводу мы предлагаем вам вспомнить 25 самых дорогих "красных" приобретений. Трансферная стоимость указана в соответствии с данными портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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