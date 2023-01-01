Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета: Наше обучение продолжается
А результаты есть уже
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу "канониров" над "Брайтоном":
“Это важная победа, и я счастлив! Это действительно непростое место, где приходится играть, и у соперника хорошая команда, с хорошим тренером. Они усложнили нам задачу, а мы усложнили задачу им. Я думаю, что мы были превосходны в атаке, особенно когда у нас было пространство. Они слишком раскрывались, и мы максимально использовали это.
Затем у нас были отрезки, когда начались проблемы и пришлось окопаться у своих ворот. Мы об этом уже говорили. Были моменты, когда мы должны были играть лучше, чтобы избежать неприятностей. Но наше обучение продолжается, и каждая игра — это серьёзное испытание”, - сказал Артета.
Отметим, что “Арсенал” уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая второй “Манчестер Сити” на семь очков. Следующий матч "канониры" проведут третьего января против "Ньюкасла".
Популярное сейчас
- Арсенал стал четвертой командой в истории АПЛ, которая набрала 43 очка за первые 16 туров
- Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"
- Промоутер: Такой бой как Усик – Фьюри случается раз в поколение
- АПЛ. Лидс - Манчестер Сити 1:3. Новый рекорд Холанда и голы на контратаках
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
Новости по теме
- 14:24 Прогнозы на футбол Закрывая футбольный год. Брайтон – Арсенал. Анонс и прогноз центрального матча 18-го тура АПЛ на 31.12.22
- 09:31 Зарубежные Сухо и сдержанно. Артета снова ответил о потенциальном трансфере Мудрика в Арсенал
- 15:58 Украинские Арсенал готовит улучшенное предложение по трансферу Мудрику