Артета: Наше обучение продолжается

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу "канониров" над "Брайтоном":

“Это важная победа, и я счастлив! Это действительно непростое место, где приходится играть, и у соперника хорошая команда, с хорошим тренером. Они усложнили нам задачу, а мы усложнили задачу им. Я думаю, что мы были превосходны в атаке, особенно когда у нас было пространство. Они слишком раскрывались, и мы максимально использовали это.

Затем у нас были отрезки, когда начались проблемы и пришлось окопаться у своих ворот. Мы об этом уже говорили. Были моменты, когда мы должны были играть лучше, чтобы избежать неприятностей. Но наше обучение продолжается, и каждая игра — это серьёзное испытание”, - сказал Артета.