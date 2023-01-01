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Артета: Наше обучение продолжается

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А результаты есть уже

Артета: Наше обучение продолжается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу "канониров" над "Брайтоном":

“Это важная победа, и я счастлив! Это действительно непростое место, где приходится играть, и у соперника хорошая команда, с хорошим тренером. Они усложнили нам задачу, а мы усложнили задачу им. Я думаю, что мы были превосходны в атаке, особенно когда у нас было пространство. Они слишком раскрывались, и мы максимально использовали это.

Затем у нас были отрезки, когда начались проблемы и пришлось окопаться у своих ворот. Мы об этом уже говорили. Были моменты, когда мы должны были играть лучше, чтобы избежать неприятностей. Но наше обучение продолжается, и каждая игра — это серьёзное испытание”, - сказал Артета.

Отметим, что “Арсенал” уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая второй “Манчестер Сити” на семь очков. Следующий матч "канониры" проведут третьего января против "Ньюкасла".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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