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Вингер Барселоны может перейти в Манчестер Сити
Игрок имеет возможность сменить клуб
Фото: twitter.com/LUFC
Бразильский футболист "Барселоны" Рафинья может перейти в "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно.
Игрок не входит в планы Хави и руководства клуба, не смотря на то что летом 2023 года "Барселона" заплатила за игрока € 58 млн.
Помимо "Манчестер Сити", к Рафинье проявлял интерес "Челси". Однако известно, что взамен "Барселона" хотела бы получить Бернарду Силву или Жоау Канселу из состава "горожан".
В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 19 матчах в составе "Барселоны" во всех турнирах. Игрок отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.
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