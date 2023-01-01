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Вингер Барселоны может перейти в Манчестер Сити

Англия
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Игрок имеет возможность сменить клуб

Вингер Барселоны может перейти в Манчестер Сити

Фото: twitter.com/LUFC

Новина українською

Бразильский футболист "Барселоны" Рафинья может перейти в "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно.

Игрок не входит в планы Хави и руководства клуба, не смотря на то что летом 2023 года "Барселона" заплатила за игрока € 58 млн.

Помимо "Манчестер Сити", к Рафинье проявлял интерес "Челси". Однако известно, что взамен "Барселона" хотела бы получить Бернарду Силву или Жоау Канселу из состава "горожан".

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 19 матчах в составе "Барселоны" во всех турнирах. Игрок отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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В статье: Рафинья Барселона Манчестер Сити
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Источник:
Todo Fichajes

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