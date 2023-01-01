Де Брюйне может перейти в Атлетико

Мадридский "Атлетико" заинтересован в переходе полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брёйне.

Контракт игрока с "Манчестер Сити" истекает в 2025 году, и игрок может не продлить соглашение. Люди из окружения футболиста сообщают, что он хотел бы уйти из команды и попробовать себя в испанском клубе.

Мадридский "Атлетико" является наиболее вероятным вариантом. Клуб может позволить себе покупку, несмотря на 80-миллионную стоимость игрока.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги футболист принял участие в 16 матчах, отметившись тремя голами и 10 голевыми передачами.