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Де Брюйне может перейти в Атлетико

Англия
(2 голосов)

Игрок думает над сменой клуба

Де Брюйне может перейти в Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" заинтересован в переходе полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брёйне.

Контракт игрока с "Манчестер Сити" истекает в 2025 году, и игрок может не продлить соглашение. Люди из окружения футболиста сообщают, что он хотел бы уйти из команды и попробовать себя в испанском клубе.

Мадридский "Атлетико" является наиболее вероятным вариантом. Клуб может позволить себе покупку, несмотря на 80-миллионную стоимость игрока.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги футболист принял участие в 16 матчах, отметившись тремя голами и 10 голевыми передачами.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Todо Fichajes

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