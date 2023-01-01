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Де Брюйне может перейти в Атлетико
Игрок думает над сменой клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" заинтересован в переходе полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брёйне.
Контракт игрока с "Манчестер Сити" истекает в 2025 году, и игрок может не продлить соглашение. Люди из окружения футболиста сообщают, что он хотел бы уйти из команды и попробовать себя в испанском клубе.
Мадридский "Атлетико" является наиболее вероятным вариантом. Клуб может позволить себе покупку, несмотря на 80-миллионную стоимость игрока.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги футболист принял участие в 16 матчах, отметившись тремя голами и 10 голевыми передачами.
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