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В контракте у Эдегора нет опции обратного выкупа футболиста Реалом
Мадридцы не рассчитывали на игрока во время трансфера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В контракте полузащитника "Арсенала" Мартина Эдегора нет пункта об обратном выкупе мадридским "Реалом" – предыдущим клубом норвежца. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
“Это был шедевр клубного директора (“Арсенала” – прим.) Эду в 2021 году. "Реал" Мадрид не хотел продавать Мартина в июне/июле, "Арсенал" ждал... пока не получил зеленый свет за менее чем 40 миллионов евро", - добавил Романо.
Напомним, что трансфер Эдегора с "Реала" обошелся "канонирам" в 35 млн евро. Это соглашение было оформлено в августе 2021 года. К этому моменту полузащитник полгода провел в аренде в составе лондонцев.
В общей сложности на счету норвежца 16 голов и 12 ассистов в 81 матче за "Арсенал". Наибольшее количество поединков в своей карьере Эдегор провел как раз в составе "канониров".
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