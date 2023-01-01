  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В контракте у Эдегора нет опции обратного выкупа футболиста Реалом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В контракте у Эдегора нет опции обратного выкупа футболиста Реалом

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Мадридцы не рассчитывали на игрока во время трансфера

В контракте у Эдегора нет опции обратного выкупа футболиста Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В контракте полузащитника "Арсенала" Мартина Эдегора нет пункта об обратном выкупе мадридским "Реалом" – предыдущим клубом норвежца. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

“Это был шедевр клубного директора (“Арсенала” – прим.) Эду в 2021 году. "Реал" Мадрид не хотел продавать Мартина в июне/июле, "Арсенал" ждал... пока не получил зеленый свет за менее чем 40 миллионов евро", - добавил Романо.

Напомним, что трансфер Эдегора с "Реала" обошелся "канонирам" в 35 млн евро. Это соглашение было оформлено в августе 2021 года. К этому моменту полузащитник полгода провел в аренде в составе лондонцев.

В общей сложности на счету норвежца 16 голов и 12 ассистов в 81 матче за "Арсенал". Наибольшее количество поединков в своей карьере Эдегор провел как раз в составе "канониров".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор Фабрицио Романо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде