В контракте у Эдегора нет опции обратного выкупа футболиста Реалом

В контракте полузащитника "Арсенала" Мартина Эдегора нет пункта об обратном выкупе мадридским "Реалом" – предыдущим клубом норвежца. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

“Это был шедевр клубного директора (“Арсенала” – прим.) Эду в 2021 году. "Реал" Мадрид не хотел продавать Мартина в июне/июле, "Арсенал" ждал... пока не получил зеленый свет за менее чем 40 миллионов евро", - добавил Романо.

Напомним, что трансфер Эдегора с "Реала" обошелся "канонирам" в 35 млн евро. Это соглашение было оформлено в августе 2021 года. К этому моменту полузащитник полгода провел в аренде в составе лондонцев.

В общей сложности на счету норвежца 16 голов и 12 ассистов в 81 матче за "Арсенал". Наибольшее количество поединков в своей карьере Эдегор провел как раз в составе "канониров".