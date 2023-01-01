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Манчестер Юнайтед рассматривает подписание молодого форварда Боруссии
Игрок может переехать в АПЛ
Фото: twitter.com/BVB
"Манчестер Юнайтед" в течение некоторого времени следит за 18-летним нападающим дортмундской "Боруссии" Юссуфом Мукоко.
"МЮ" считают Мукоко одной из главных целей после того, как вингер ПСВ Коди Гакпо перешел в "Ливерпуль". Как известно, у манкунианцев не было средств для оформления трансфера футболиста.
Мукоко может присоединиться к команде на правах свободного агента летом. Раньше была информация, что сам футболист хочет играть за "Барселону".
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Источник:GMS
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