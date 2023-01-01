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Манчестер Юнайтед рассматривает подписание молодого форварда Боруссии

Англия
(1 голосов)

Игрок может переехать в АПЛ

Манчестер Юнайтед рассматривает подписание молодого форварда Боруссии

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в течение некоторого времени следит за 18-летним нападающим дортмундской "Боруссии" Юссуфом Мукоко.

"МЮ" считают Мукоко одной из главных целей после того, как вингер ПСВ Коди Гакпо перешел в "Ливерпуль". Как известно, у манкунианцев не было средств для оформления трансфера футболиста.

Мукоко может присоединиться к команде на правах свободного агента летом. Раньше была информация, что сам футболист хочет играть за "Барселону".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Юссуфа Мукоко
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Источник:
GMS

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