Манчестер Юнайтед рассматривает подписание молодого форварда Боруссии

"Манчестер Юнайтед" в течение некоторого времени следит за 18-летним нападающим дортмундской "Боруссии" Юссуфом Мукоко.

"МЮ" считают Мукоко одной из главных целей после того, как вингер ПСВ Коди Гакпо перешел в "Ливерпуль". Как известно, у манкунианцев не было средств для оформления трансфера футболиста.

Мукоко может присоединиться к команде на правах свободного агента летом. Раньше была информация, что сам футболист хочет играть за "Барселону".