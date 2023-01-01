АПЛ. Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2. Год изменился, шпоры остались прежними

Унаи Эмери никогда не проигрывает “Тоттенхэму”. “Тоттенхэм” всегда пропускает первым. Некоторые вещи остаются неизменными, несмотря на новые даты в календаре. Эмилиано Буэндиа забил первый гол АПЛ в 2023 году, “Вилла” стала первой командой, которая набрала три очка, “Тоттенхэм” начинает новый год с поражения.

Перед игрой стало известно, что вингер “Тоттенхэма” Деян Кулушевски получил очередную мышечную травму. До сих пор залечивают свои повреждения Ришарлисон и Моура, и у Антонио Конте не было других вариантов – пришлось выпускать в старте 21-летнего испанского вингера Брайана Хиля. Вернулись в старт и финалисты чемпионата мира-2022 Уго Льорис и Кристиан Ромеро. А вот лучший вратарь ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес остался в запасе “Виллы”. По словам Эмери, согласно его изначальному плану против “Тоттенхэма” должен был играть дублер аргентинца Робин Ульсен.

Robin Olsen appreciation post. ???? pic.twitter.com/wujxOF0XaQ — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 1, 2023

Первые 40 минут напоминали нам о дате и времени матча. Игра проходила в очень медленном, сонном темпе, без моментов у обеих сторон. “Вилла” отдала мяч и защищалась на своей половине поля в конфигурации 6-2-2, и у “Тоттенхэма” долгое время не было идей, что с этим делать. Хиль был бесполезным, Сон от отчаяния даже сбросил маску со своего лица, Кейн практически не касался мяча, мало пользы приносили и фулбеки Доэрти и Перишич.

Затем все же хозяева нашли свой шанс. Лангле выполнил пас из глубины на Перишича, Янг не удержал линию, и хорват, сместившись к боковой линии штрафной, выполнил навес на Кейна. Форвард “шпор” пробивал в угол, но тот же Янг спас свои ворота, выбив мяч головой.

До перерыва оставалось не так много времени, и “шпоры” из этого одного момента не смогли выжать нечто большее. А затем на старте второго тайма команда Антонио Конте пропустила свой го. В десятом матче подряд во всех турнирах “Тоттенхэм” пропускает первым.

Дуглас Луис просто пробил метров с 35, мяч отскочил от газона прямо перед Льорисом и кипер “Тоттенхэма” не смог его зафиксировать. Мяч подобрал Уоткинс, хороший пас под удар Буэндии – 1:0.

Антонио Конте посмотрел на скамейку запасных, и ему ничего не оставалось, как развести руками. Пришлось выпускать Сессеньона вместо Хиля на фланг, и продвинуть Перишича ближе к воротам “Виллы”.

Ничего по сути не изменилось, за весь матч “Тоттенхэм” нанес только шесть ударов (из них два в створ). А “Вилла” забила второй гол. Кейн потерял мяч в центре поля, Дуглас Луис дал пас Макгинн, ворвался в штрафную, шотландец сделал паузу и вернул мяч бразильскому центраву – Льорис переигран 2:0.

7 - Tottenham have conceded at least twice in each of their last seven Premier League games, their longest run of shipping 2+ in league matches since November 1988 (8). Alarming. pic.twitter.com/kcMJpMXEGi — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2023

“Тоттенхэм” проигрывал два мяча и “Брентфорду” в прошлом туре, но смог отыграться. Сегодня предпосылок к этому не было.

“Тоттенхэм” заканчивает тур на пятом месте, завтра его на шестую позицию может оттеснить “Ливерпуль”. Чем больше таких результатов, тем больше вероятность, что Конте не останется тренером “шпор” на следующий сезон.

Чемпионат Англии, восемнадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Астон Вилла” 0:2

Голы: Буэндиа 50, Дуглас Луис 73

“Тоттенхэм”: Льорис – Лангле, Ромеро, Дэвис – Доэрти (Эмерсон 81), Биссума (Сарр 80), Хейбьерг (Скипп 88), Перишич (Спенс 88) – Хиль (Сессеньон 63), Кейн, Сон

“Астон Вилла”: Ульсен – Динь, Мингз, Конса (Ингз 83), Янг – Буэндиа (Чамберс 82), Луис (Беднарек 82), Камара, Макгинн (Коутиньо 78) – Уоткинс, Бэйли (Кэш 65)

Предупреждения: Ромеро 28, Лангле 31, Дэвис 37, Биссума 59 – Мингз 56, Конса 66, Чамберс 90+3