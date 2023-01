АПЛ. Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2. Год изменился, шпоры остались прежними

Унаи Эмери никогда не проигрывает “Тоттенхэму”. “Тоттенхэм” всегда пропускает первым. Некоторые вещи остаются неизменными, несмотря на новые даты в календаре. Эмилиано Буэндиа забил первый гол АПЛ в 2023 году, “Вилла” стала первой командой, которая набрала три очка, “Тоттенхэм” начинает новый год с поражения.

Перед игрой стало известно, что вингер “Тоттенхэма” Деян Кулушевски получил очередную мышечную травму. До сих пор залечивают свои повреждения Ришарлисон и Моура, и у Антонио Конте не было других вариантов – пришлось выпускать в старте 21-летнего испанского вингера Брайана Хиля. Вернулись в старт и финалисты чемпионата мира-2022 Уго Льорис и Кристиан Ромеро. А вот лучший вратарь ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес остался в запасе “Виллы”. По словам Эмери, согласно его изначальному плану против “Тоттенхэма” должен был играть дублер аргентинца Робин Ульсен.

Первые 40 минут напоминали нам о дате и времени матча. Игра проходила в очень медленном, сонном темпе, без моментов у обеих сторон. “Вилла” отдала мяч и защищалась на своей половине поля в конфигурации 6-2-2, и у “Тоттенхэма” долгое время не было идей, что с этим делать. Хиль был бесполезным, Сон от отчаяния даже сбросил маску со своего лица, Кейн практически не касался мяча, мало пользы приносили и фулбеки Доэрти и Перишич.

Затем все же хозяева нашли свой шанс. Лангле выполнил пас из глубины на Перишича, Янг не удержал линию, и хорват, сместившись к боковой линии штрафной, выполнил навес на Кейна. Форвард “шпор” пробивал в угол, но тот же Янг спас свои ворота, выбив мяч головой.

До перерыва оставалось не так много времени, и “шпоры” из этого одного момента не смогли выжать нечто большее. А затем на старте второго тайма команда Антонио Конте пропустила свой го. В десятом матче подряд во всех турнирах “Тоттенхэм” пропускает первым.

Дуглас Луис просто пробил метров с 35, мяч отскочил от газона прямо перед Льорисом и кипер “Тоттенхэма” не смог его зафиксировать. Мяч подобрал Уоткинс, хороший пас под удар Буэндии – 1:0.

Антонио Конте посмотрел на скамейку запасных, и ему ничего не оставалось, как развести руками. Пришлось выпускать Сессеньона вместо Хиля на фланг, и продвинуть Перишича ближе к воротам “Виллы”.

Ничего по сути не изменилось, за весь матч “Тоттенхэм” нанес только шесть ударов (из них два в створ). А “Вилла” забила второй гол. Кейн потерял мяч в центре поля, Дуглас Луис дал пас Макгинн, ворвался в штрафную, шотландец сделал паузу и вернул мяч бразильскому центраву – Льорис переигран 2:0.

7 - Tottenham have conceded at least twice in each of their last seven Premier League games, their longest run of shipping 2+ in league matches since November 1988 (8). Alarming. pic.twitter.com/kcMJpMXEGi