Каземиро: Рашфорд может войти в ТОП-5 лучших игроков в мире

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро поделился мыслями на счет игры форварда "красных дьяволов" Маркуса Рашфорда в этом сезоне.

"Я буду откровенным с вами. Я был действительно удивлен игрой Рашфорда. Зная Маркуса как человека вне поля, могу сказать, что по моему мнению, если Рашфорд будет так продолжать, то он может войти в ТОП-5 лучших игроков в мире", - рассказал 30-летний бразилец.

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В этом сезоне на клубном уровне 25-летний англичанин принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и 4 ассиста.