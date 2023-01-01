  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ман Юнайтед заинтересованы в Маркусе Тюраме. Контракт игрока заканчивается летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Юнайтед заинтересованы в Маркусе Тюраме. Контракт игрока заканчивается летом

Англия
(1 голосов)

Клуб также заинтересован в Мемфисе Депае и Венсане Абубакаре

Ман Юнайтед заинтересованы в Маркусе Тюраме. Контракт игрока заканчивается летом

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" заинтересованы в подписании французского нападающего "Боруссии Мёнхенгледбах" Маркуса Тюрама. Действующий контракт страйкера истекает уже через шесть месяцев.

По информации издания Daily Mail, клуб, из-за финансовых ограничений, способен заключать только арендные соглашения. Ранее также сообщалось об интересе к Тюраму со стороны миланского "Интера".

Главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг множество раз подчеркивал необходимость подписания нового форварда для команды. По информации издания, помимо Маркуса, "Юнайтед" также следят за Мемфисом Депаем из "Барселоны" и Венсаном Абубакаром из "Аль-Нассра".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Манчестер Юнайтед Маркус Тюрам
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде