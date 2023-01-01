Ман Юнайтед заинтересованы в Маркусе Тюраме. Контракт игрока заканчивается летом

"Манчестер Юнайтед" заинтересованы в подписании французского нападающего "Боруссии Мёнхенгледбах" Маркуса Тюрама. Действующий контракт страйкера истекает уже через шесть месяцев.

По информации издания Daily Mail, клуб, из-за финансовых ограничений, способен заключать только арендные соглашения. Ранее также сообщалось об интересе к Тюраму со стороны миланского "Интера" .

Главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг множество раз подчеркивал необходимость подписания нового форварда для команды. По информации издания, помимо Маркуса, "Юнайтед" также следят за Мемфисом Депаем из "Барселоны" и Венсаном Абубакаром из "Аль-Нассра".