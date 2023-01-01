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Ман Юнайтед заинтересованы в Маркусе Тюраме. Контракт игрока заканчивается летом
Клуб также заинтересован в Мемфисе Депае и Венсане Абубакаре
Фото: Eurosport
"Манчестер Юнайтед" заинтересованы в подписании французского нападающего "Боруссии Мёнхенгледбах" Маркуса Тюрама. Действующий контракт страйкера истекает уже через шесть месяцев.
По информации издания Daily Mail, клуб, из-за финансовых ограничений, способен заключать только арендные соглашения. Ранее также сообщалось об
Главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг множество раз подчеркивал необходимость подписания нового форварда для команды. По информации издания, помимо Маркуса, "Юнайтед" также следят за Мемфисом Депаем из "Барселоны" и Венсаном Абубакаром из "Аль-Нассра".
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