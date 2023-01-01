Бадиашиль согласовал переход в Челси. Он получит контракт до 2029 года

Французский центральный защитник "Монако" Бенуа Бадиашиль согласовал переход в "Челси". Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб подпишет с игроком контракт на 6,5 лет:

"Бенуа Бадиашиль в "Челси", подтверждено! Полное соглашение с "Монако" о выплате в размере 38 млн евро. Французский центральный защитник завершит свое медицинское обследование в понедельник — он подпишет контракт до июня 2029 года".

Benoît Badiashile to Chelsea, here we go and confirmed! Full agreement with AS Monaco for €38m fee, add-ons are included ???????? #CFC



French centre back will complete his medical tests on Monday — he’ll sign contract until June 2029.



First call @David_Ornstein — deal 100% agreed. pic.twitter.com/bdl94y2RTq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2023

Бадиашиль отыграл за "Монако" 16 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, забив два гола. Помимо Бенуа, за "Челси" будут играть еще четыре центральных защитника: Калиду Кулибали, Тьяго Силва, Уэсли Фофана и Трево Чалоба.