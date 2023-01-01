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Бадиашиль согласовал переход в Челси. Он получит контракт до 2029 года

Англия
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Бенуа обойдется клубу в 38 млн евро

Бадиашиль согласовал переход в Челси. Он получит контракт до 2029 года

Фото: TechnoSports

UA-Футбол
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Французский центральный защитник "Монако" Бенуа Бадиашиль согласовал переход в "Челси". Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб подпишет с игроком контракт на 6,5 лет:

"Бенуа Бадиашиль в "Челси", подтверждено! Полное соглашение с "Монако" о выплате в размере 38 млн евро. Французский центральный защитник завершит свое медицинское обследование в понедельник — он подпишет контракт до июня 2029 года".

Бадиашиль отыграл за "Монако" 16 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, забив два гола. Помимо Бенуа, за "Челси" будут играть еще четыре центральных защитника: Калиду Кулибали, Тьяго Силва, Уэсли Фофана и Трево Чалоба.

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В статье: Челси (Лондон) Монако Бенуа Бадьяшиль
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