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Бадиашиль согласовал переход в Челси. Он получит контракт до 2029 года
Бенуа обойдется клубу в 38 млн евро
Фото: TechnoSports
Французский центральный защитник "Монако" Бенуа Бадиашиль согласовал переход в "Челси". Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб подпишет с игроком контракт на 6,5 лет:
"Бенуа Бадиашиль в "Челси", подтверждено! Полное соглашение с "Монако" о выплате в размере 38 млн евро. Французский центральный защитник завершит свое медицинское обследование в понедельник — он подпишет контракт до июня 2029 года".
Benoît Badiashile to Chelsea, here we go and confirmed! Full agreement with AS Monaco for €38m fee, add-ons are included ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2023
French centre back will complete his medical tests on Monday — he’ll sign contract until June 2029.
First call @David_Ornstein — deal 100% agreed. pic.twitter.com/bdl94y2RTq
Бадиашиль отыграл за "Монако" 16 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, забив два гола. Помимо Бенуа, за "Челси" будут играть еще четыре центральных защитника: Калиду Кулибали, Тьяго Силва, Уэсли Фофана и Трево Чалоба.
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