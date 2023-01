АПЛ. Ноттингем Форест - Челси 1:1. Шансов на топ-4 все меньше

“Челси” собирается подписать за 37 млн евро центрбека “Монако” Бенуа Бадьяшиля. Суммарные траты на новых футболистов в сезоне 2022/23 превзойдут 300 млн евро. Бадьяшиле подпишет контракт на шесть с половиной года. Это будет очередная инвестиция в будущее. Бадьяшиле всего 21. Но что изменит его трансфер сейчас, в настоящем? Немногое. “Челси” занимает восьмое место в чемпионате, отставая от топ-4 на семь очков не из-за того, что у него проблемы с защитниками. Система игры Поттера просто еще не работает. После назначения 47-летнего тренера “Челси” взял всего 15 очков в десяти матчах АПЛ. Это меньше, чем у “Лестера” и “Кристал Пэлас” (16).

Сегодня “Челси” потерял очки в матче с “Ноттингем Форест”, третьей с конца команды лиги. До сегодняшней игры у “Фореста” было всего 11 забитых голов в АПЛ, это второй с конца показатель в лиге. Новичок лиги забил “Челси” один гол, а мог и больше.

“Челси” повезло с забитым голом. Маунт разрезал защиту хозяев точным пасом Пулишичу на фланг, американец забросил мяч в штрафную, Боли и Хавертц пытались прервать кросс пяткой, это получилось у защитника “Форест”, мяч по причудливой траектории подлетел к перекладину, а после отскока от нее удобно лег на ногу Стерлингу – 1:0.

В первом тайме “Челси” держал мяч 80% времени и “Форест” действовал только на контратаках. Средний возраст четверки защитников “Челси” составлял 31.5 года, все они не самые быстрые футболисты, и у хозяев были шансы. Не смог реализовать свой момент Джонсон, пробив в Кепу.

После перерыва игра изменилась. “Ноттингем Форест” стал действовать первым номером, и “Челси” откровенно не хватало атлетизма, мощи и снова – скорости, чтобы справиться с натиском аутсайдера. Гол назревал – Гиббз-Уайт пробил в перекладину, Авонийи и Джонсон в руки Кепы.

В итоге сработал стандарт “Ноттингем Форест”. Подача с угла, Боли выиграл воздух и дал пас Орье, прием, удар, и мяч проскальзывает между ног Кепы, которого нужно последним винить в этом пропущенном голе.

Поттер провел тройную замену, и после выхода на поле Зиеша, Галлахера, Обамеянга и Ковачича ранее, игра выровнялась. Однако возвращения контроля над мячом позволило “Челси” создать только один момент – Зиеш закрутил мяч в штрафную, но Обамеянг не дотянулся до мяча. У “Челси” во втором тайме был только один удар против команды, которая пропустила в 17 турах 34 гола (больше только “Борнмут”).

“Челси” находится в переходной фазе. Это надолго. Как Микель Артета закончил свои первые два сезона во главе “Арсенала”? Правильно, на восьмом месте, нынешней позиции “Челси”. Болельщикам “синих” нужно свыкнуться с идеей, что таких невыразительных матчей, как сегодня против “Форест” будет еще много. За ними, возможно, команду ждет светлое будущее.

Goals from Raheem Sterling and Serge Aurier see the points shared ????#NFOCHE pic.twitter.com/8M5ErRezm5