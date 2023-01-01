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Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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(1 голосов)

"Шпоры" пропускають как минимум два гола в каждом из последних семи матчей АПЛ

Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 18-го тура АПЛ "Астон Вилла" на выезде обыграла лондонский "Тоттенхэм". Подопечные Унаи Эмери дважды поразили ворота Уго Льориса во втором тайме. После этого тура "шпоры" занимают 5-е место в турнирной таблице, а "львы" - 12-е.

Чемпионат Англии, восемнадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Астон Вилла” 0:2

Голы: Буэндиа 50, Дуглас Луис 73

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Тоттенхэм (Лондон)
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