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Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2. Обзор матча и видео голов
"Шпоры" пропускають как минимум два гола в каждом из последних семи матчей АПЛ
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 18-го тура АПЛ "Астон Вилла" на выезде обыграла лондонский "Тоттенхэм". Подопечные Унаи Эмери дважды поразили ворота Уго Льориса во втором тайме. После этого тура "шпоры" занимают 5-е место в турнирной таблице, а "львы" - 12-е.
Чемпионат Англии, восемнадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
Голы: Буэндиа 50, Дуглас Луис 73
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