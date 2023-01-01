Конте: Возможно, остаться на 5-м месте – это лучше всего сейчас для Тоттенхэма

Главный тренер лондонского "Тоттенхема" Антонио Конте подвел итоги домашнего поражения от "Астон Виллы" в рамках 18-го тура АПЛ.

"В первом тайме мы играли с хорошей интенсивностью. Мы ничего не пропустили и увидели, что команда соперника защищалась слишком глубоко. А потом мы пропустили этот гол, и уверенность моих игроков упала.

Мы должны понимать, что наша жизнь такова. Мы должны бороться в каждой игре за одно или три очка. Это правда, особенно когда ты без двух-трех важных игроков и испытываешь трудности.

У нас разные характеристики. У нас немного игроков, которые действительно могли бы пойти успешно в дриблинг и обыграть один в один. В нашей команде немного креативных игроков. Конечно, сегодня было очень тяжело найти пространство в первом тайме.

Я уверен, что если мы не пропустим гол, сможем выиграть игру. Гол, который мы пропустили, точно убил нам уверенность – это и проявилось во многих ситуациях. Нужно стараться совершенствоваться и развивать этих игроков, особенно молодых игроков, чтобы быть еще сильнее.

Мы должны попытаться восстановить всех травмированных игроков, а затем мы должны в каждой игре сражаться и показывать, что мы сильны. Эта кампания будет очень тяжелой для нас.

Я хочу быть честным, хочу быть очень ясным. Я сказал это клубу, я высказал свое мнение. Фанаты заслуживают лучшего. Возможно, остаться на 5-м месте – это лучше всего. Возможно, 6-е, 7-е, 5-е или 4-е – лучше всего", - рассказал итальянский коуч.