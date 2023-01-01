У Челси одна победа в последних семи матчах АПЛ

Лондонский "Челси" сыграл сегодня вничью с "Ноттингемом Форест" со счетом 1:1. Таким образом, у команды Грэма Поттера всего одна победа в последних семи матчах АПЛ.

В прошлом туре "Челси" сумели обыграть "Борнмут" со счетом 2:0. До этого команда проигрывала "Брайтону", "Арсеналу" и "Ньюкаслу", а также сыграла вничью с "МЮ" и "Брентфордом".

В первых трех матчах после назначения главного тренера "Челси" трижды победили. На данный момент лондонская команда идет на восьмом месте в АПЛ с 25 очками.