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Тоттенхэм близок к подписанию защитника Спортинга. Игрок обойдется в 35 млн фунтов

Англия
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Педро Порро разрывает в этом сезоне

Тоттенхэм близок к подписанию защитника Спортинга. Игрок обойдется в 35 млн фунтов

Фото: Transfermarkt

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" близок к подписанию испанского правого защитника Педро Порро. Команда Антонио Конте заплатит лиссабонскому "Спортингу" 35 миллионов фунтов за игрока.

Ранее "Тоттенхэм" избавился от ивуарийского правого защитника Сержа Орье, также главного тренера не устраивает ирландец Мэтт Доэрти. По информации издания Daily Star, лондонский клуб уверен в заключении сделки по Порро в январское трансферное окно.

Педро был приобретен "Спортингом" у "Манчестер Сити" в июле 2022 года за 8.5 миллионов евро. В текущем сезоне испанец отыграл за лиссабонский клуб 21 матч во всех турнирах, забив два гола и сделав десять ассистов.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Тоттенхэм (Лондон)
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