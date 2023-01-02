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Поттер: Челси нужно пережить этот сложный период сезона
Наставник "Челси" - после ничьей с "Ноттингем Форест"
Фото: twitter.com/chelseafc
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер поделился мыслями после ничьей с "Ноттингем Форест" (1:1) в рамках 18-го тура чемпионата Англии.
"Одно очко, заработанное в сложной борьбе. Мы продемонстрировали не лучшее качество игры, чего, естественно, было недостаточно для победы. Было бы просто несправедливо, если бы мы взяли три очка. Стоит отдать должное сопернику. Они бились на каждом участке поля и не опустили руки, даже когда пропустили гол. Мы же не продемонстрировали необходимых качеств для победы.
Какая атмосфера в команде? Сейчас просто нужно пережить этот сложный период сезона. Не собираюсь ни на что жаловаться", – приводит слова Поттера BBC.
"Челси" с 25 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, "Ноттингем Форест" идет 18-м, набрав 14 баллов.
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