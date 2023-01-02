Серия А, испытание для Арсенала, два матча Челси и Сити. Расписание футбола на 2 - 8 января

UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – со 2-го по 8 января.

Понедельник, 2 января

Неделя начинается с матча "Ливерпуля" в рамках 19-го тура АПЛ. Во Франции можно следить за игрой соперника "Шахтера" в Лиге Европы – "Ренна". А еще, если хотите почувствовать праздничную атмосферу, советуем вам "посетить" Олд Фирм Дерби в Шотландии.

"Рейнджерс" – "Селтик". 14:30. Шотландская Премьер-лига. Setanta Sports

"Лилль" – "Реймс". 18:00. Лига 1. MEGOGO

"Брентфорд" – "Ливерпуль". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Монпелье" – "Марсель". 20:00. Лига 1. MEGOGO

"Ренн" – "Ницца". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Вторник, 3 января

Англия подарит матч лидера против клуба, претендующего на то, чтобы забрать одно из мест в ТОП-четверке. Миколенко встретится с бывшим тренером "Шахтера".

"Арсенал" – "Ньюкасл". 21:45. АПЛ. Setanta Sports

"Эвертон" – "Брайтон". 21:45. АПЛ. Setanta Sports

"Лестер" – "Фулгэм". 21:45. АПЛ. Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Среда, 4 января

На экраны возвращается итальянская Серия А. Возможно, увидим противостояние Коваленко и Малиновского. Но, конечно, в центре внимания встреча "Интера" и лидера чемпионата "Наполи". Параллельно в Англии Конте и его "Тоттенхэм" будут доказывать, что они готовы бороться за зону Лиги Чемпионов.

"Салернитана" - "Милан". 13:30. Серия А. MEGOGO

"Специя" – "Аталанта". 15:30. Серия А. MEGOGO

"Рома" – "Болонья". 17:30. Серия А. MEGOGO

"Кремонезе" – "Ювентус". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Интер" – "Наполи". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Лидс" – "Вест Хэм". 21:45. АПЛ. Setanta Sports

"Кристалл Пелас" – "Тоттенхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Четверг, 5 января

В этот день будет всего один матч, зато какой! Повторение финала Лиги Чемпионов 2021 года

"Челси" – "Манчестер Сити". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Пятница, 6 января

Испания снова с нами. Без "Реала" и "Барселоны" в этот день, но с другим историческим грандом.

"Валенсия" – "Кадис". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Суббота, 7 января

Любители "олдскула" могут поискать трансляции с Кубка Англии, а для менее претенциозных болельщиков будут матчи Серии А и Ла Лиги.

"Фиорентина" – "Сассуоло". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Вильярреал" – "Реал". 17:15. Ла Лига. MEGOGO

"Ювентус" – "Удинезе". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Монца" – "Интер". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports

Воскресенье, 8 января

В последний день недели будет три топ-противостояния. В Италии Моуриньо проверит на крепость действующего чемпиона, в Испании столкнутся "Атлетико" и "Барселона", а в Англии снова будет встреча аристократов и горожан, но уже в рамках другого турнира