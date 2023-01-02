  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Серия А, испытание для Арсенала, два матча Челси и Сити. Расписание футбола на 2 - 8 января
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А, испытание для Арсенала, два матча Челси и Сити. Расписание футбола на 2 - 8 января

Англия
Обновлено
(1 голосов)

А также суперматч в Испании

Серия А, испытание для Арсенала, два матча Челси и Сити. Расписание футбола на 2 - 8 января

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – со 2-го по 8 января.

Понедельник, 2 января

Неделя начинается с матча "Ливерпуля" в рамках 19-го тура АПЛ. Во Франции можно следить за игрой соперника "Шахтера" в Лиге Европы – "Ренна". А еще, если хотите почувствовать праздничную атмосферу, советуем вам "посетить" Олд Фирм Дерби в Шотландии.

  • "Рейнджерс" – "Селтик". 14:30. Шотландская Премьер-лига. Setanta Sports
  • "Лилль" – "Реймс". 18:00. Лига 1. MEGOGO
  • "Брентфорд" – "Ливерпуль". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Монпелье" – "Марсель". 20:00. Лига 1. MEGOGO
  • "Ренн" – "Ницца". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Вторник, 3 января

Англия подарит матч лидера против клуба, претендующего на то, чтобы забрать одно из мест в ТОП-четверке. Миколенко встретится с бывшим тренером "Шахтера".

  • "Арсенал" – "Ньюкасл". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
  • "Эвертон" – "Брайтон". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
  • "Лестер" – "Фулгэм". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
  • "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Среда, 4 января

На экраны возвращается итальянская Серия А. Возможно, увидим противостояние Коваленко и Малиновского. Но, конечно, в центре внимания встреча "Интера" и лидера чемпионата "Наполи". Параллельно в Англии Конте и его "Тоттенхэм" будут доказывать, что они готовы бороться за зону Лиги Чемпионов.

  • "Салернитана" - "Милан". 13:30. Серия А. MEGOGO
  • "Специя" – "Аталанта". 15:30. Серия А. MEGOGO
  • "Рома" – "Болонья". 17:30. Серия А. MEGOGO
  • "Кремонезе" – "Ювентус". 19:30. Серия А. MEGOGO
  • "Интер" – "Наполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Лидс" – "Вест Хэм". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
  • "Кристалл Пелас" – "Тоттенхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Четверг, 5 января

В этот день будет всего один матч, зато какой! Повторение финала Лиги Чемпионов 2021 года

  • "Челси" – "Манчестер Сити". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Пятница, 6 января

Испания снова с нами. Без "Реала" и "Барселоны" в этот день, но с другим историческим грандом.

  • "Валенсия" – "Кадис". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Суббота, 7 января

Любители "олдскула" могут поискать трансляции с Кубка Англии, а для менее претенциозных болельщиков будут матчи Серии А и Ла Лиги.

  • "Фиорентина" – "Сассуоло". 16:00. Серия А. MEGOGO
  • "Вильярреал" – "Реал". 17:15. Ла Лига. MEGOGO
  • "Ювентус" – "Удинезе". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Монца" – "Интер". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports

Воскресенье, 8 января

В последний день недели будет три топ-противостояния. В Италии Моуриньо проверит на крепость действующего чемпиона, в Испании столкнутся "Атлетико" и "Барселона", а в Англии снова будет встреча аристократов и горожан, но уже в рамках другого турнира

  • "Лацио" – "Эмполи". 16:00. Серия А. MEGOGO
  • "Манчестер Сити" – "Челси". 18:30. Кубок Великобритании. Setanta Sports
  • "Сампдория" – "Наполи". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Милан" – "Рома". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Атлетико" – "Барселона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Серия А Кубок Англии Лига 1 Ла Лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде