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Серия А, испытание для Арсенала, два матча Челси и Сити. Расписание футбола на 2 - 8 января
А также суперматч в Испании
фото - Getty Images
UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – со 2-го по 8 января.
Понедельник, 2 января
Неделя начинается с матча "Ливерпуля" в рамках 19-го тура АПЛ. Во Франции можно следить за игрой соперника "Шахтера" в Лиге Европы – "Ренна". А еще, если хотите почувствовать праздничную атмосферу, советуем вам "посетить" Олд Фирм Дерби в Шотландии.
- "Рейнджерс" – "Селтик". 14:30. Шотландская Премьер-лига. Setanta Sports
- "Лилль" – "Реймс". 18:00. Лига 1. MEGOGO
- "Брентфорд" – "Ливерпуль". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Монпелье" – "Марсель". 20:00. Лига 1. MEGOGO
- "Ренн" – "Ницца". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Вторник, 3 января
Англия подарит матч лидера против клуба, претендующего на то, чтобы забрать одно из мест в ТОП-четверке. Миколенко встретится с бывшим тренером "Шахтера".
- "Арсенал" – "Ньюкасл". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
- "Эвертон" – "Брайтон". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
- "Лестер" – "Фулгэм". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
- "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Среда, 4 января
На экраны возвращается итальянская Серия А. Возможно, увидим противостояние Коваленко и Малиновского. Но, конечно, в центре внимания встреча "Интера" и лидера чемпионата "Наполи". Параллельно в Англии Конте и его "Тоттенхэм" будут доказывать, что они готовы бороться за зону Лиги Чемпионов.
- "Салернитана" - "Милан". 13:30. Серия А. MEGOGO
- "Специя" – "Аталанта". 15:30. Серия А. MEGOGO
- "Рома" – "Болонья". 17:30. Серия А. MEGOGO
- "Кремонезе" – "Ювентус". 19:30. Серия А. MEGOGO
- "Интер" – "Наполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Лидс" – "Вест Хэм". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
- "Кристалл Пелас" – "Тоттенхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Четверг, 5 января
В этот день будет всего один матч, зато какой! Повторение финала Лиги Чемпионов 2021 года
- "Челси" – "Манчестер Сити". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Пятница, 6 января
Испания снова с нами. Без "Реала" и "Барселоны" в этот день, но с другим историческим грандом.
- "Валенсия" – "Кадис". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Суббота, 7 января
Любители "олдскула" могут поискать трансляции с Кубка Англии, а для менее претенциозных болельщиков будут матчи Серии А и Ла Лиги.
- "Фиорентина" – "Сассуоло". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Вильярреал" – "Реал". 17:15. Ла Лига. MEGOGO
- "Ювентус" – "Удинезе". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Монца" – "Интер". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports
Воскресенье, 8 января
В последний день недели будет три топ-противостояния. В Италии Моуриньо проверит на крепость действующего чемпиона, в Испании столкнутся "Атлетико" и "Барселона", а в Англии снова будет встреча аристократов и горожан, но уже в рамках другого турнира
- "Лацио" – "Эмполи". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Манчестер Сити" – "Челси". 18:30. Кубок Великобритании. Setanta Sports
- "Сампдория" – "Наполи". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Милан" – "Рома". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Атлетико" – "Барселона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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