Арсенал активировал пункт автоматического продления контракта Сака

"Арсенал" продлил контракт с вингером Букайо Сака, сообщает Daily Mail.

Свой действующий контракт на три года Сака заключил в 2020 году. Это соглашение предусматривало опцию продления, чем лондонский клуб и воспользовался. Таким образом, теперь будущее 21-летнего Букайо связано с "канонирами" до 30 июня 2024 года.

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В текущем сезоне Сака провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и выполнил 6 результативных передач. На чемпионате мира-2022 в Катаре англичанин отметился 3 забитыми мячами - дубль в ворота Ирана (6:2) и голом в ворота Сенегала (3:0).

К слову, ранее "Арсенал" аналогичным образом продлил контракт с защитником Вильямом Салиба.