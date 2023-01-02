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Мощные овации. ВИДЕО, как игроки Брайтона встречали аргентинского одноклубника после триумфа на ЧМ

Англия
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Красиво

Мощные овации. ВИДЕО, как игроки Брайтона встречали аргентинского одноклубника после триумфа на ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" красиво встретил своего полузащитника. 24-летний Алексис Макаллистер, недавно выигравший чемпионат мира-2022 с Аргентиной, вернулся в расположение английского клуба.

Товарищи по команде и сотрудники "чаек" встретили бурными овациями одноклубника. Чемпион мира обменялся любезностями со всеми, а затем поднял копию титула, в то время как под аплодисменты на него посыпались бело-голубые конфетти.

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На Мундиале Макаллистер принял участие в шести матчах. На его счету 1 гол и 1 результативная передача, причем ассист пришелся на финальный матч-турнира против Франции (3:3, 4:2 пенальти).

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Алексис Макаллистер
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