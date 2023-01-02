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Арсенал активировал опцию продления в контракте лидера атаки

Англия
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21-летний англичанин останется в клубе

Арсенал активировал опцию продления в контракте лидера атаки

Фото: tbrfootball.com

Новина українською

Руководство "Арсенала" активировало опцию продления в контракте Букайо Сака ещё на один сезон. Его текущее соглашение рассчитано до этого лета.

Также в клубе работают над более долгосрочным соглашением. Сообщается, что переговоры идут позитивно.

Ситуация аналогична с Рашфордом в "МЮ". С ним также активировали опцию продления и планируют обсудить новый контракт.

В этом сезоне Сака провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 100 миллионов евро.

"Арсенал" идет на 1 месте в АПЛ. Команда Артеты опережает "Сити" на 7 очков.

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В статье: Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Источник:
football.london

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