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Арсенал активировал опцию продления в контракте лидера атаки
21-летний англичанин останется в клубе
Фото: tbrfootball.com
Руководство "Арсенала" активировало опцию продления в контракте Букайо Сака ещё на один сезон. Его текущее соглашение рассчитано до этого лета.
Также в клубе работают над более долгосрочным соглашением. Сообщается, что переговоры идут позитивно.
Ситуация аналогична с Рашфордом в "МЮ". С ним также активировали опцию продления и планируют обсудить новый контракт.
В этом сезоне Сака провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 100 миллионов евро.
"Арсенал" идет на 1 месте в АПЛ. Команда Артеты опережает "Сити" на 7 очков.
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