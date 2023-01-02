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Роналду ещё не всё. В контракте с Аль-Насром прописан переход в Ньюкасл, если сороки выйдут в ЛЧ

Англия
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Почему нельзя было сразу перейти в "Ньюкасл"?

Роналду ещё не всё. В контракте с Аль-Насром прописан переход в Ньюкасл, если сороки выйдут в ЛЧ

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Новина українською

Выяснилось, что в контракте Криштиану Роналду с "Аль-Насром" есть пункт об аренде в "Ньюкасл". Об этом сообщает Marca.

Если "Ньюкасл" не выпадет из борьбы за место в Лиге чемпионов и квалифицируется в главный европейский клубный турнир, Роналду сможет перейти в аренду в команду Эдди Хау.

Подобный пункт совсем не удивляет, если учесть, что "Ньюкасл", по-сути, принадлежит Саудовской Аравии. Таким образом главный актив "Аль-Насра", выступая в Англии принесет только пользу обоим клубам.

Напомним, что Роналду и "Манчестер Юнайтед" расторгли контракт во время чемпионата мира в Катаре. Агент и футболист ждали предложений из Европы до последнего.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Ньюкасл
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Источник:
marca.com

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