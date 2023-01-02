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Роналду ещё не всё. В контракте с Аль-Насром прописан переход в Ньюкасл, если сороки выйдут в ЛЧ
Почему нельзя было сразу перейти в "Ньюкасл"?
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Выяснилось, что в контракте Криштиану Роналду с "Аль-Насром" есть пункт об аренде в "Ньюкасл". Об этом сообщает Marca.
Если "Ньюкасл" не выпадет из борьбы за место в Лиге чемпионов и квалифицируется в главный европейский клубный турнир, Роналду сможет перейти в аренду в команду Эдди Хау.
Подобный пункт совсем не удивляет, если учесть, что "Ньюкасл", по-сути, принадлежит Саудовской Аравии. Таким образом главный актив "Аль-Насра", выступая в Англии принесет только пользу обоим клубам.
Напомним, что Роналду и "Манчестер Юнайтед" расторгли контракт во время чемпионата мира в Катаре. Агент и футболист ждали предложений из Европы до последнего.
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