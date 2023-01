АПЛ. Брентфорд – Ливерпуль 3:1. Конате сыграл не за тех

Английская Премьер-лига, 19-й тур

"Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Еще в прошлом матче против “Лестера” прослеживались трудности “Ливерпуля” в построении игры. “Брентфорд” набрал хороший ход после международной паузы. Эти два фактора вылились в итог сегодня.

На протяжении всего матча больше мячом владели "мерсисайдцы". Но лучше им распоряжались “пчелы”. На старте обе команды создали по одному голевому моменту. Сначала Нуньес обыграл вратаря и не смог забить чуть ли не в пустые – защитник Ми вынес из ленты ворот. Затем Мбемо убежал один на один с голкипером, но Алиссон выручил.

На 19-й минуте был забит первый гол. Сделал это игрок "Ливерпуля", однако в свои ворота… После подачи с углового мяч от ноги Конате сделал счет 1:0 на табло стадиона в Лондоне. В прошлом матче против "Лестера" подопечные Клоппа забили с помощью автоголов соперника. Теперь вышло наоборот.

Преимущество гостей во владении мячом еще больше увеличилось, однако они создали лишь один момент: плотный удар Цимикаса из пределов штрафной потянул голкипер.

А вот “Брентфорд” с помощью контратак развлекался как мог. Сначала Алиссон сделал несколько подряд сейвов после подачи пчел из углового и в конце концов пропустил. Однако этот гол Висса из офсайда был отменен. Далее снова Висса забил, но снова его гол не был засчитан – на этот раз из-за положения "вне игры" у партнера. Наконец, нападающий добился своего еще до перерыва. Висса головой пробил мимо Алиссона после навеса Йенсена.

Клопп в перерыве произвел сразу три замены. Старт второго тайма был чрезвычайно интенсивным именно со стороны гостей – “Брентфорд” пытался просто отбиться от такого нашествия. Сначала Нуньес забил, но гол отменили из-за офсайда после просмотра VAR. А уже потом, на 50-й минуте, Окслейд-Чемберлен головой сократил отставание в счете в своем 100-м матче за "Ливерпуль" в АПЛ.

The Ox heading in to halve the deficit ???? pic.twitter.com/n7FcVGw5pd — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2023

На 70-й минуте снова на сцену вышел Нуньес, но снова он с ударной позиции так пытался пробить, что выполнил прострел. Через 10 минут Конате неплохо пробил головой после подачи с углового, но не попал в створ. Спустя еще четыре минуты французский защитник проиграл борьбу один в один против Мбемо, упал и дал забить оппоненту. Это был первый матч Конате после Мундиаля в Катаре. да еще параллельно ван Дейк провалил первый тайм и был заменен еще в перерыве.

“Брентфорд” за почти 100 минут не сделал и 100 точных пасов, однако гораздо лучше выполнил свои шансы. "Ливерпуль" был неорганизован как во время стандартов соперника, так и в целом при оборонных действиях. Заслуженная победа хозяев. Теперь команды соседствуют в турнирной таблице, а между ними разрыв сократился до двух очков, хотя и с игрой в запасе у "мерсисайдцев".

"Брентфорд" – "Ливерпуль" 3:1

Голы: Конате 19 (авт.), Висса 42, Мбемо 84 – Окслейд-Чемберлен 50

Брентфорд: Рая – Занка, Пиннок, Ми – Расмуссен, Йенсен (Дасилва 74), Норнгорд, Янельт (Годдос 87), Генри (Бех Серенсен 90+6) – Мбемо (Канос 88), Висса (Льюис-Поттер 74)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк (Матип 46), Цимикас (Робертсон 46) – Эллиот (Кейта 46), Фабинью, Тьяго – Салах, Нуньес, Окслейд-Чемберлейн

Предупреждения: Занка 2 – Эллиот 9, Тьяго 57, Нуньес 73