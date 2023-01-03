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​​​​​​​Брентфорд - Ливерпуль 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Ливерпуль снова проваливается в обороне - видеообзор матча АПЛ

​​​​​​​Брентфорд - Ливерпуль 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Девятнадцатый тур АПЛ стартовал неожиданным результатом – “Брентфорд” на своем поле смог обыграть “Ливерпуль”. Команда Юргена Клоппа слабо провела первый тайм, пропустив два гола (автогол Конате Висса), могла и больше, но два мяча “Брентфорда” были отменены. В перерыве “красные” провели тройную замену и затем отыграли один гол (Окслейд-Чемберлен), но последнее слово осталось за “Брентфордом” (Мбемо). Для “Ливерпуля” это поражением стало пятым в чемпионате.

Чемпионат Англии, 19-й тур. Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стедиум"

"Брентфорд" – "Ливерпуль" 3:1

Голы: Конате 19 (авт.), Висса 42, Мбемо 84 – Окслейд-Чемберлен 50

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В статье: Английская Премьер-лига видео Брентфорд АПЛ Ливерпуль видеоповторы
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