​​​​​​​Брентфорд - Ливерпуль 3:1. Обзор матча и видео голов

Девятнадцатый тур АПЛ стартовал неожиданным результатом – “Брентфорд” на своем поле смог обыграть “Ливерпуль”. Команда Юргена Клоппа слабо провела первый тайм, пропустив два гола (автогол Конате Висса), могла и больше, но два мяча “Брентфорда” были отменены. В перерыве “красные” провели тройную замену и затем отыграли один гол (Окслейд-Чемберлен), но последнее слово осталось за “Брентфордом” (Мбемо). Для “Ливерпуля” это поражением стало пятым в чемпионате.

Чемпионат Англии, 19-й тур. Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стедиум"

"Брентфорд" – "Ливерпуль" 3:1

Голы: Конате 19 (авт.), Висса 42, Мбемо 84 – Окслейд-Чемберлен 50