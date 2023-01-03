"С ними разговаривать, все равно что с микроволновкой". Клопп - о судействе в матче с Брентфордом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался очень недоволен работой судей в матче 19-го тура АПЛ против "Брентфорда" (1:3).

"Третий гол в наши ворота попросту нельзя было засчитывать – перед тем был очевидный фол на Конате, неужели этого не было видно? Однако пытаться говорить об этом с судьями – наверное, все равно, что разговаривать с моей микроволновкой.

А "Брентфорд" мог контролировать игру благодаря тому, как судья работал на матче, как трактовал те или иные единоборства, смотрел на некоторые эпизоды – стиль арбитража для них оказался удобнее.

И мне действительно сложно понять, почему они расширили правила, и как теперь VAR прячется за словами "неясно" или, напротив, "очевидно" – я бы очень хотел послушать объяснения рефери.

Перед началом сезона у нас была встреча с арбитрами, на которой мы обсуждали, что и как рефери будет свистеть, как реагировать на поведение в штрафной – но они этого не делают! Я не жду того, что решения будут принимать в нашу пользу, но, возможно, есть причина, по которой "Брентфорд" настолько успешен в атакующих стандартах, а не в оборонительных", - передает слова наставника SportBible.

После этой игры "Ливерпуль" располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" занимает седьмую строчку в турнире.