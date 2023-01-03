Кто из известных футболистов играл за Ньюкасл? Квиз

Сегодня, 3 января, в Лондоне состоится центральный матч 19 тура АПЛ. Лидер первенства столичный "Арсенал" в родных стенах будет принимать "Ньюкасл", который идет третьим. Команды разделяют девять очков.

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "сорок". У вас есть четыре минуты и 30 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной футболист за "черно-белых".