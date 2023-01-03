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Кто из известных футболистов играл за Ньюкасл? Квиз

Англия
(1 голосов)

На прохождение викторины есть четыре минуты

Кто из известных футболистов играл за Ньюкасл? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 января, в Лондоне состоится центральный матч 19 тура АПЛ. Лидер первенства столичный "Арсенал" в родных стенах будет принимать "Ньюкасл", который идет третьим. Команды разделяют девять очков.

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "сорок". У вас есть четыре минуты и 30 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной футболист за "черно-белых".

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В статье: квиз от UA-Футбол
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