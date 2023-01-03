Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кто из известных футболистов играл за Ньюкасл? Квиз
На прохождение викторины есть четыре минуты
фото - Getty Images
Сегодня, 3 января, в Лондоне состоится центральный матч 19 тура АПЛ. Лидер первенства столичный "Арсенал" в родных стенах будет принимать "Ньюкасл", который идет третьим. Команды разделяют девять очков.
Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "сорок". У вас есть четыре минуты и 30 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной футболист за "черно-белых".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "С ними разговаривать, все равно что с микроволновкой". Клопп - о судействе в матче с Брентфордом
- Сборная Италии представила новый логотип – Фото
- Ребров: Будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным
- Над Эмирейтс +7. Брайтон - Арсенал 2:4
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн