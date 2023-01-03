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АПЛ. Арсенал - Ньюкасл 0:0. Матч желтых карточек 

Англия
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(1 голосов)

Арсенал прервал серию побед на своем поле, поделив очки с третьей командой лиги

АПЛ. Арсенал - Ньюкасл 0:0. Матч желтых карточек 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, девятнадцатый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Ньюкасл” 0:0

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт (Томиясу 76), Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Нкетиа

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Уиллок (Сен-Максимен 87), Гимарайнш, Лонгстафф – Жоэлинтон, Уилсон (Вуд 68), Альмирон (Мерфи 68)

Предупреждения: Нкетиа 32, Эдегор 40, Джака 42 – Гимарайнш 27, Уилсон 28, Жоэлинтон 57, Алмирон 59

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В статье: Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Фулхэм (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Лестер Сити Виталий Миколенко
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Комментарии (3)
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Campernk (Миколаїв)
03.01.2023 в 23:52
Матч богатых шейхов, вы хотели сказать?
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Лекарь (село Дарниця)
03.01.2023 в 23:43
Гості відскочили. А арбітр мав би передивитися момент з грою рукою на останній хвилині.
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efim423 (odessa)
03.01.2023 в 23:51
при желании можно ставить, но этож чм мира в катаре , где высасывают из пальца пенали , и месси не играет за арсенал ))
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