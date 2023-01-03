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АПЛ. Арсенал - Ньюкасл 0:0. Матч желтых карточек
Арсенал прервал серию побед на своем поле, поделив очки с третьей командой лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, девятнадцатый тур. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Ньюкасл” 0:0
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт (Томиясу 76), Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Нкетиа
“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Уиллок (Сен-Максимен 87), Гимарайнш, Лонгстафф – Жоэлинтон, Уилсон (Вуд 68), Альмирон (Мерфи 68)
Предупреждения: Нкетиа 32, Эдегор 40, Джака 42 – Гимарайнш 27, Уилсон 28, Жоэлинтон 57, Алмирон 59
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Комментарии (3)
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Campernk (Миколаїв)
03.01.2023 в 23:52
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Лекарь (село Дарниця)
03.01.2023 в 23:43
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efim423 (odessa)
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