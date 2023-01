Де Хеа обогнал Руни по количеству матчей за МЮ в АПЛ. Впереди только три футболиста

Давид Де Хеа проводит свой 394-й матч за "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге против "Борнмута". Он обошел по этому показателю Уэйна Руни (393) и вышел на 4-е место в истории.

Впереди испанского голкипера только Гари Невилл (400 матчей), Пол Скоулз (499 матчей) и Райан Гигз (632 матча).

32-летний голкипер имеет все шансы войти в тройку и вписать своё имя рядом с великими уже в этом сезоне.

В этом розыгрыше АПЛ Де Хеа провел 16 матчей. Всего за "Манчестер Юнайтед" испанский вратарь провел 509 матчей, 176 из которых, отстоял "на сухо".

????⚫- David De Gea ???????? (3️⃣9️⃣4️⃣) tonight moves ahead of Wayne Rooney (393) into 4️⃣th place of Manchester United's leading Premier League appearance makers. The top three are Ryan Giggs (632), Paul Scholes (499) and Gary Neville (400). #ManUtd #MUNBOU