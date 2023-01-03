Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Хеа обогнал Руни по количеству матчей за МЮ в АПЛ. Впереди только три футболиста
Фото: twitter.com/ManUtd
Давид Де Хеа проводит свой 394-й матч за "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге против "Борнмута". Он обошел по этому показателю Уэйна Руни (393) и вышел на 4-е место в истории.
Впереди испанского голкипера только Гари Невилл (400 матчей), Пол Скоулз (499 матчей) и Райан Гигз (632 матча).
32-летний голкипер имеет все шансы войти в тройку и вписать своё имя рядом с великими уже в этом сезоне.
В этом розыгрыше АПЛ Де Хеа провел 16 матчей. Всего за "Манчестер Юнайтед" испанский вратарь провел 509 матчей, 176 из которых, отстоял "на сухо".
????⚫- David De Gea ???????? (3️⃣9️⃣4️⃣) tonight moves ahead of Wayne Rooney (393) into 4️⃣th place of Manchester United's leading Premier League appearance makers. The top three are Ryan Giggs (632), Paul Scholes (499) and Gary Neville (400). #ManUtd #MUNBOU— Gracenote Live (@GracenoteLive) January 3, 2023
Популярное сейчас
- Украинский форвард, которому приписали слова о "миролюбивых" россиянах, прояснил ситуацию
- "Шахтер поставил мне ультиматум". Чурко вспомнил сорванный трансфер в Бенфику
- Глава Луганской ОВА ответил на вопрос о контроле над важной для ВСУ трассой между Кременной и Сватовым
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО