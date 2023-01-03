Де Хеа обогнал Руни по количеству матчей за МЮ в АПЛ. Впереди только три футболиста

Давид Де Хеа проводит свой 394-й матч за "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге против "Борнмута". Он обошел по этому показателю Уэйна Руни (393) и вышел на 4-е место в истории.

Впереди испанского голкипера только Гари Невилл (400 матчей), Пол Скоулз (499 матчей) и Райан Гигз (632 матча).

32-летний голкипер имеет все шансы войти в тройку и вписать своё имя рядом с великими уже в этом сезоне.

В этом розыгрыше АПЛ Де Хеа провел 16 матчей. Всего за "Манчестер Юнайтед" испанский вратарь провел 509 матчей, 176 из которых, отстоял "на сухо".