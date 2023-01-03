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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0. Шестая подряд победа подопечных тен Хага

Англия
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“Манкунианцы” уже делят третье место с “Ньюкаслом”

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0. Шестая подряд победа подопечных тен Хага

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, 19-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Солсебри

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" 3:0

Голы: Каземиро 23, Шоу 49, Рашфорд 86

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака (Далот 68), Линделеф (Л. Мартинес 88), Магвайр, Шоу – Каземиро, Эриксен (Фред 68) – Фернандеш, ван де Бек (Гарначо 45+2), Рашфорд – Марсьяль (Эланга 68)

Борнмут: Траверс – Смит (Стейси 63), Сенеси, Келли, Мефам – Энтони, Кук, Лерма (Ротвелл 84), Биллинг (Мур 76) – Соланке, Кристи (С. Дембеле 76)

Предупреждения: Биллинг 36, Смит 46, Стейси 75

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В статье: Манчестер Юнайтед Борнмут
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