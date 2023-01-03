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АПЛ. Эвертон - Брайтон 1:4. Де Дзерби на своем месте, Лэмпард - нет

Англия
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После героической ничьи с Сити ириски бесславно проиграли на своем поле Брайтону

АПЛ. Эвертон - Брайтон 1:4. Де Дзерби на своем месте, Лэмпард - нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, девятнадцатый тур

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Брайтон” 1:4

Голы: Грэй 90+2 (пен.) – Митома 14, Фергюсон 51, Марч 54, Гросс 57

“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон (Коулмэн 63), Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Гейе (Мопе 63), Дэвис (Прайс 58) – Макнил (Дукуре 58), Калверт-Льюин (Симмс 83), Грэй

“Брайтон”: Санчес – Эступиньян, Колуилл, Данк, Велтман (Лэмпти 71) – Гросс, Кайседо – Митома (Лаллана 79), Сармиенто (Мак Аллистер 62), Марч (Моран 79) – Фергюсон (Энсизо 71)

Предупреждения: Прайс 74, Ивоби 75, Дукуре 90 – Фергюсон 45

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Фулхэм” 0:1

Гол: Митрович 17

“Лестер”: Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Томас (Ихеаначо 72) – Ндиди (Менди 72), Сумаре (Олбрайтон 8) – Перес, Тилеманс, Барнс – Варди

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Адарабийо, Тете – Палинья, Харрисон Рид – Виллиан (Диоп 82), Перейра (Кэйрни 59), Декордова-Рид (Уилсон 66) – Митрович

Предупреждения: Ндиди 61, Кастань 74 – Адарабийо 52, Палинья 60, Кэйрни 62, Тете 68, Митрович 78, Лено 90+6

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В статье: Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Фулхэм (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Александар Митрович Лестер Сити Виталий Миколенко
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