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АПЛ. Эвертон - Брайтон 1:4. Де Дзерби на своем месте, Лэмпард - нет
После героической ничьи с Сити ириски бесславно проиграли на своем поле Брайтону
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, девятнадцатый тур
Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Брайтон” 1:4
Голы: Грэй 90+2 (пен.) – Митома 14, Фергюсон 51, Марч 54, Гросс 57
“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон (Коулмэн 63), Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Гейе (Мопе 63), Дэвис (Прайс 58) – Макнил (Дукуре 58), Калверт-Льюин (Симмс 83), Грэй
“Брайтон”: Санчес – Эступиньян, Колуилл, Данк, Велтман (Лэмпти 71) – Гросс, Кайседо – Митома (Лаллана 79), Сармиенто (Мак Аллистер 62), Марч (Моран 79) – Фергюсон (Энсизо 71)
Предупреждения: Прайс 74, Ивоби 75, Дукуре 90 – Фергюсон 45
Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” – “Фулхэм” 0:1
Гол: Митрович 17
“Лестер”: Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Томас (Ихеаначо 72) – Ндиди (Менди 72), Сумаре (Олбрайтон 8) – Перес, Тилеманс, Барнс – Варди
“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Адарабийо, Тете – Палинья, Харрисон Рид – Виллиан (Диоп 82), Перейра (Кэйрни 59), Декордова-Рид (Уилсон 66) – Митрович
Предупреждения: Ндиди 61, Кастань 74 – Адарабийо 52, Палинья 60, Кэйрни 62, Тете 68, Митрович 78, Лено 90+6
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