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Артета остался недоволен судейством в матче с Ньюкаслом

Англия
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Тренер считает, что судья не назначил два пенальти

Артета остался недоволен судейством в матче с Ньюкаслом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (0:0).

"Я горжусь своей командой. Тем, как мы играли, доминировали и контролировали матч. Нужна искра в финальной трети, мы создавали много моментов. И также эти два скандальных пенальти.

Было два пенальти. Все очень просто. Я говорю, что видел. Это были два чистых пенальти.

Я думаю, нам чего-то не хватало в последней трети. Не было движения и качества, чтобы завершить все наши моменты. Это был тяжелый матч, "Ньюкасл" – хорошая команда.

Скамейка запасных и трансферы? У нас есть травмированные игроки в линии атаки. У нас не так много вариантов, но что есть. Важно улучшать нашу команду в каждом трансферном окне", - сказал Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Ньюкасл
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Источник:
BBC

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