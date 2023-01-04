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Лэмпард – аут? Видео голов и обзор матча Эвертон - Брайтон 1:4
У "ирисок" только одна победа за три последних месяца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" потерпел очередное поражение под руководством Фрэнка Лэмпарда. На этот раз команда из Ливерпуля уступила в родных стенах "Брайтону", потерпев фиаско на глазах собственных болельщиков. Для "ирисок" это уже пятое поражение в серии из семи игр без побед. От последней строчки клуб Миколенко имеет преимущество всего в три балла и рискует упасть в зону вылета уже сегодня.
Чемпионат Англии, девятнадцатый тур
Ливерпуль, "Гудисон Парк"
"Эвертон" – "Брайтон" 1:4
Голы: Грей 90+2 (пен.) – Митома 14, Фергюсон 51, Марч 54, Гросс 57
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