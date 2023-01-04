Без Роналду процесс пошел. Видео голов и обзор матча МЮ – Борнмут 3:0

С тех пор, как Криштиану Роналду сначала перестал попадать в состав "Юнайтед", а затем вообще покинул клуб, подопечные Эрика тен Хага одержали уже шесть побед. Две из них случились еще до ЧМ, а после Мундиаля в Катаре манкуниацы выиграли четыре матча подряд с общим счетом 9:0. Впрочем, можно говорить, что МЮ пока везет с календарем. Главные испытания будут с середины января, когда коллектив ждут матчи с "Ман Сити" и "Арсеналом". А пока болельщики команды могут радоваться, что "красные дьяволы" делят третье место в АПЛ с "Ньюкаслом".

Английская Премьер-лига, 19-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Солсебри

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" 3:0

Голы: Каземиро 23, Шоу 49, Рашфорд 86