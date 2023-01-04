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Лэмпард: Я – тренер команды АПЛ. На этом посту всегда будет давление

Англия
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Главный тренер "Эвертона" - об оказываемом давлении

Лэмпард: Я – тренер команды АПЛ. На этом посту всегда будет давление

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Брайтона" (1:4) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

"Я очень недоволен, такое чувство было даже в первом тайме. В общем игра была достаточно равной, а затем три гола за шесть минут и ошибки в обороне, это закончило матч.

При счете 4:0 игра была окончена. Эти шесть минут с индивидуальными ошибками и проблемами коллективной защиты были ключевыми.

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С точки зрения владения игра была равной. Они попали в каркас и забили после нашей ошибки. У нас же был хороший шанс Ивоби. Мы все вместе, это не вопрос гнева. Мы разочарованы, хотим побеждать.

Давление? Вы должны привыкнуть к этой должности, никто не собирается выигрывать еженедельно. Должны вернуться к работе, все вот так просто. Я – тренер команды АПЛ. На этом посту всегда испытываешь сильное давление", – сказал Лэмпард.

"Эвертон" с 15 очками располагается на 16-й строчке в таблице, "Брайтон" поднялся на 8-е место - 27 зачетных пунктов.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
BBC

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