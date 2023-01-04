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Ван де Бек снова получил травму. У хавбека подозрение на разрыв крестов

Англия
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Черный период для игрока в "Юнайтед"

Ван де Бек снова получил травму. У хавбека подозрение на разрыв крестов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нидерландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек получил очередную травму. В первом тайме матча против "Борнмута" (3:0) у хавбека произошло жесткое столкновение с соперником, после которого он схватился за колено.

До свистка на перерыв Ван де Бек покинул поле вместе с медиками.

По информации твиттер-аналитиков InjuryMechanisms, впереди игрока ожидает рентген, который должен в первую очередь исключить перелом. После этого последует МРТ. В лучшем случае у полузащитника будет обычное растяжение. В худшем – разрыв крестообразных связок.

Напомним, что Донни ван де Бек перебрался в "МЮ" в сентябре 2020 года. За это время он провел в АПЛ за "Юнайтед" всего 34 матча. В течение текущего сезона нидерландец уже выпадал из обоймы из-за травм: он пропустил почти весь сентябрь и октябрь из-за ушиба и проблем с мышцами.

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В статье: Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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