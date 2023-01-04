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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к голкиперу клуба АПЛ

Англия
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"Красные дьяволы" активно ищут замену ушедшему Мартину Дубравке

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к голкиперу клуба АПЛ

Фото: Crystal Palace

UA-Футбол
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На днях "Манчестер Юнайтед" объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с голкипером Мартином Дубравкой, который преждевременно вернулся в стан "Ньюкасла" по требованию руководства "сорок".

Как сообщает британское издание Daily Mail, "красные дьяволы" начали активные поиски голкипера, который будет призван заменить ушедшего Дубравку. Основным кандидатом на пост дублера Де Хеа в "Юнайтед" рассматривают вратаря Кристал Пелас Джека Батленда.

Английский голкипер Джек Батленд провел девять матчей этого сезона АПЛ, пропустил 13 голов и сыграл одну игру на ноль.

Ранее сообщалось, что основной голкипер "дьяволов" Де Хеа обогнал легенду клуба Руни по количеству матчей за МЮ в АПЛ.

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В статье: Джек Батленд Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Мартин Дубравка
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