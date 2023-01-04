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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к голкиперу клуба АПЛ
"Красные дьяволы" активно ищут замену ушедшему Мартину Дубравке
Фото: Crystal Palace
На днях "Манчестер Юнайтед" объявил
Как сообщает британское издание Daily Mail, "красные дьяволы" начали активные поиски голкипера, который будет призван заменить ушедшего Дубравку. Основным кандидатом на пост дублера Де Хеа в "Юнайтед" рассматривают вратаря Кристал Пелас Джека Батленда.
Английский голкипер Джек Батленд провел девять матчей этого сезона АПЛ, пропустил 13 голов и сыграл одну игру на ноль.
Ранее сообщалось, что основной голкипер "дьяволов"
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