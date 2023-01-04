Манчестер Юнайтед проявляет интерес к голкиперу клуба АПЛ

На днях "Манчестер Юнайтед" объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с голкипером Мартином Дубравкой, который преждевременно вернулся в стан "Ньюкасла" по требованию руководства "сорок".

Как сообщает британское издание Daily Mail, "красные дьяволы" начали активные поиски голкипера, который будет призван заменить ушедшего Дубравку. Основным кандидатом на пост дублера Де Хеа в "Юнайтед" рассматривают вратаря Кристал Пелас Джека Батленда.

Английский голкипер Джек Батленд провел девять матчей этого сезона АПЛ, пропустил 13 голов и сыграл одну игру на ноль.