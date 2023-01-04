Эвертон хочет усилить нападение юным талантом из испанской Примеры

Руководство английского "Евертона", который находится недалеко от зоны вылета из английской Премьер-лиги, хочет усилить линию нападения клуба в зимнее трансферное окно.

Ливерпульский клуб присматривается к бельгийскому форварду Лагри Рамазани, который является воспитанником "Манчестер Юнайтед", а ныне играет в составе испанской "Альмерии".

Как сообщает испанское издание АS, "ирискам" придется конкурировать за молодого бельгийца с испанскими "Севильей" и "Валенсией". "Альмерия" хочет получить за перспективного форварда не меньше 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рамзани забил два гола в 16 сыгранных матчах за испанский клуб. На данном этапе сезона "Альмерия" занимает 13 место в испанской Примере, а "Эвертон" расположился на 16 строчке АПЛ.