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Эвертон хочет усилить нападение юным талантом из испанской Примеры
Лагри Рамазани может переехать в ливерпульский клуб уже в январе
Фото: Almeria
Руководство английского "Евертона", который находится недалеко от зоны вылета из английской Премьер-лиги, хочет усилить линию нападения клуба в зимнее трансферное окно.
Ливерпульский клуб присматривается к бельгийскому форварду Лагри Рамазани, который является воспитанником "Манчестер Юнайтед", а ныне играет в составе испанской "Альмерии".
Как сообщает испанское издание АS, "ирискам" придется конкурировать за молодого бельгийца с испанскими "Севильей" и "Валенсией". "Альмерия" хочет получить за перспективного форварда не меньше 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Рамзани забил два гола в 16 сыгранных матчах за испанский клуб. На данном этапе сезона "Альмерия" занимает 13 место в испанской Примере, а "Эвертон" расположился на 16 строчке АПЛ.
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