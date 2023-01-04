Все в окружении советовали Роналду остаться в Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду не хотел находится в "Манчестер Юнайтед", несмотря на то, что все в окружении советовали ему остаться в клубе. Он был зол, что летом не удалось уйти в клуб из ЛЧ.

Жорже Мендеш пытался найти клуб португальцу летом, но ни один не согласился платить даже 80 тысяч фунтов Криштиану в неделю, что в разы меньше его ставки в "Юнайтед". "Манкунианцы" были готовы покрыть оставшуюся часть зарплаты, чтобы смягчить уход Роналду. Летом португалец очень хотел уйти, чтобы выступать в Лиге чемпионов.

Роналду был разочарован в Мендеше, что не удалось найти ему новый клуб, а агент, в свою очередь, был зол, что Криштиану не может принять новые обстоятельства, когда клубы не готовы его подписывать. Долшло до того, что Роналду сам связывался с руководством одного из европейских клубов.

Как Мендеш, так и друг и менеджер Криштиану Регуфе убеждали португальца остаться в "МЮ" и довериться тен Хагу, чтобы доказать свой уровень на поле и попытаться покинуть клуб уже следующим летом, повысив шансы на переход в клуб из Лиги чемпионов. Роналду отказался.

Стороны расторгли контракт после интервью Роналду Пирсу Моргану и португалец подписал соглашение с "Аль-Насром". Португалец будет получать в саудовской аравии 200 миллионов евро в год. Контракт рассчитан до лета 2025-го.