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Конте: Нужно принять, что моя задача в Тоттенхэме не выигрывать титулы, а выстроить фундамент

Англия
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Руководство клуба не целится на большие победы

Конте: Нужно принять, что моя задача в Тоттенхэме не выигрывать титулы, а выстроить фундамент

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте на пресс-конференции перед матчем АПЛ с "Кристал Пэлас" высказался о перспективах клуба и том, какие цели ставит себе руководство. Итальянский специлаист явно ожидал увидеть большее стремление побеждать у владельцев.

"Задача для меня — помочь клубу. Я подписал контракт в ноябре (2021 года) и по многим причинам обнаружил, что клуб находится в сложном положении. Я очень хорошо понимал, что моя задача — попытаться помочь клубу идти в правильном направлении или сменить вектор на правильный.

Это мой большой вызов, и я должен принять это, если хочу остаться здесь. В противном случае, если я не хочу принимать это, я должен идти.

Вначале для меня это было непросто, но потом я подумал, что это важный опыт. Я согласен на это, потому что нашел отличный клуб, поэтому я счастлив работать здесь.

Я нашел людей, которые хотят быть позитивными и пытаться творить, я нашел людей, которые знают, какова их реальность, и по этой причине я принял это. В противном случае, если эти люди скажут мне: "Мы победим (в АПЛ)", я бы сказал: "извините, но сейчас неподходящий момент, чтобы думать, что даже через год вы выиграете".

Теперь моя большая задача — продолжать усиленно работать со своим персоналом, с игроками, улучшать клуб, создавать прочную основу. Если я буду доволен, продолжу эту работу и однажды увижу результат, я останусь. Если я не буду уверен на 100%, то могу оставить свою работу здесь, но это большая работа, которую мы делаем вместе", – закончил специалист.

Ранее Конте заявил, что чтобы на что-то претендовать, нужно делать минимум по два 50-миллионных подписания за сезон, в противном случае, ничего не выйдет.

Контракт Антонио истекает в конце сезона и стороны пока не договорились о продлении соглашения.

"Тоттенхэм" идет на 5 месте в АПЛ после 17 туров. "Шпоры" потратили на трансферы в этом сезоне 169 миллионов евро, согласно Transfermarkt.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
skysports.com

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