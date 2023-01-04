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Брендфорд арендовал вингера Фрайбурга. Летом прописан выкуп за рекордную сумму
Сумму рекордную для обоих клубов
Фото: twitter.com/BrentfordFC
"Брентфорд" объявил об аренде нападающего "Фрайбурга" Кевина Шеде. В конце сезона прописан обязательный выкуп.
Сообщается, что стороны летом подпишут контракт до 2028-го. Сумма будущего выкупа не прописан, но "Брентфорд" заявляет, что трансфер будет рекордным.
Сумма будет рекордной для двух клубов. Летом "Брентфорд" заплатит за 21-летнего нападающего 25 миллионов евро.
В этом сезоне Шеде провел за "Фрайбург" 12 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 12 миллионов евро.
❗️X News #Schade: It‘s a done deal now and everything is signed! Announcement soon. Loan with Brentford until the end of the season with an obligation to buy of around €25m! Massive deal for all involved. Possible record transfer for @scfreiburg. #BrentfordFC @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/HpGHo67qdo— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 4, 2023
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