Брендфорд арендовал вингера Фрайбурга. Летом прописан выкуп за рекордную сумму

"Брентфорд" объявил об аренде нападающего "Фрайбурга" Кевина Шеде. В конце сезона прописан обязательный выкуп.

Сообщается, что стороны летом подпишут контракт до 2028-го. Сумма будущего выкупа не прописан, но "Брентфорд" заявляет, что трансфер будет рекордным.

Сумма будет рекордной для двух клубов. Летом "Брентфорд" заплатит за 21-летнего нападающего 25 миллионов евро.

В этом сезоне Шеде провел за "Фрайбург" 12 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 12 миллионов евро.

❗️X News #Schade: It‘s a done deal now and everything is signed! Announcement soon. Loan with Brentford until the end of the season with an obligation to buy of around €25m! Massive deal for all involved. Possible record transfer for @scfreiburg. #BrentfordFC @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/HpGHo67qdo