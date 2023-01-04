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Брендфорд арендовал вингера Фрайбурга. Летом прописан выкуп за рекордную сумму

Англия
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Сумму рекордную для обоих клубов

Брендфорд арендовал вингера Фрайбурга. Летом прописан выкуп за рекордную сумму

Фото: twitter.com/BrentfordFC

Новина українською

"Брентфорд" объявил об аренде нападающего "Фрайбурга" Кевина Шеде. В конце сезона прописан обязательный выкуп.

Сообщается, что стороны летом подпишут контракт до 2028-го. Сумма будущего выкупа не прописан, но "Брентфорд" заявляет, что трансфер будет рекордным.

Сумма будет рекордной для двух клубов. Летом "Брентфорд" заплатит за 21-летнего нападающего 25 миллионов евро.

В этом сезоне Шеде провел за "Фрайбург" 12 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 12 миллионов евро.

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В статье: Брентфорд Фрайбург
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Источник:
brentfordfc.com

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