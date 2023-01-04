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Руни может возглавить Эвертон в случае ухода Лэмпарда

Англия
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Пора на повышение?

Руни может возглавить Эвертон в случае ухода Лэмпарда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Место Фрэнка Лэмпарда у руля "Эвертона" находится под угрозой, после разгромного поражения от "Брайтона"(1:4) 3-го января. Сменить легенду "Челси" может легенда "МЮ" – Уэйн Руни.

Также среди кандидатов перечисляются Шон Дайч, который до апреля 2022-го 10 лет возглавлял "Бёрнли" и теперь остается без работы. Именно у него самые большие шансы стать главным тренером "ирисок".

Роберто Мартинес, ушедший из Бельгии и Дэвид Мойес также в списке. Если первый свободен, то Мойес руководит "Вест Хэмом", результаты которого сильно ухудшились в сравнении с последними сезонами и теперь он борется за выживание.

Помешать назначению Руни может то, что придется выплатить "Ди Си Юнайтед" отступные за Уэйна.

Следующий матч "Эвертон" сыграет против "Манчестер Юнайтед" 6-го января. "Ириски" идут на 16-м месте в АПЛ.

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В статье: Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
talksport.com

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