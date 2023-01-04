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Руни может возглавить Эвертон в случае ухода Лэмпарда
Пора на повышение?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Место Фрэнка Лэмпарда у руля "Эвертона" находится под угрозой, после разгромного поражения от "Брайтона"(1:4) 3-го января. Сменить легенду "Челси" может легенда "МЮ" – Уэйн Руни.
Также среди кандидатов перечисляются Шон Дайч, который до апреля 2022-го 10 лет возглавлял "Бёрнли" и теперь остается без работы. Именно у него самые большие шансы стать главным тренером "ирисок".
Роберто Мартинес, ушедший из Бельгии и Дэвид Мойес также в списке. Если первый свободен, то Мойес руководит "Вест Хэмом", результаты которого сильно ухудшились в сравнении с последними сезонами и теперь он борется за выживание.
Помешать назначению Руни может то, что придется выплатить "Ди Си Юнайтед" отступные за Уэйна.
Следующий матч "Эвертон" сыграет против "Манчестер Юнайтед" 6-го января. "Ириски" идут на 16-м месте в АПЛ.
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