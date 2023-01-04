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Гвардиола: Арсенал должен набрать 100 очков. Чтобы догнать их, нужно играть идеально до конца сезона
Тонкие психологические игры от Гвардиолы или будущее?
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола перед матчем с "Челси" 5-го января поделился прогнозом на итоги сезона и отреагировал на игру "Арсенала". Несмотря на ничью с "Ньюкаслом", испанский специалист считает, что команда Артеты сыграла отлично.
"Способ сократить отставание – это играть хорошо и выигрывать матчи.
Они ("Арсенал") наберут 100 или более очков, если будут играть так, как до сих пор. Если они продолжат в том же духе, мы их не догоним.
Я бы сказал, что мы должны играть почти идеально с этого момента и до конца сезона – и надеюсь, что они немного снизят свою планку, потому что вчера (в игре против "Ньюкасла") они были великолепны.
Посмотрим, что произойдет", – сказал главный тренер "Манчестер Сити".
Сейчас "Сити" отстает от "Арсенала" на 8 очков, имея матч в запасе. Завтрашний матч с "Челси" начнется в 22:00.
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