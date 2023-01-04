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АПЛ. Ноттингем Форест покинул зону вылета, результативная ничья Лидса с Вест Хэмом

Англия
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Саутгемптон проигрывает шестой матч подряд и остается на последнем месте

АПЛ. Ноттингем Форест покинул зону вылета, результативная ничья Лидса с Вест Хэмом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, девятнадцатый тур

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Ноттингем Форест” 0:1

Гол: Авонийи 27

“Саутгемптон”: Базуну – Белла-Котчап (Чалета-Цар 34), Лянко (Стюарт Армстронг 84), Салису – Лавиа (Арибо 64) – Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Эльюнусси, Перро (Эдози 64) – Мара (Адам Армстронг 64), Адамс

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Лоди (Тоффоло 83), Боли, Уоррэлл, Орье – Мангаля (Колбэек 60), Фройлер, Йейтс – Авонийи (Сарридж 71), Гиббз-Уайт (Скарпа 71), Джонсон (Уильямс 83)

Предупреждения: Перро 45+1, Стюарт Армстронг 89 – Фройлер 42, Джонсон 45+1

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Вест Хэм” 2:2

Голы: Ньонто 28, Родриго 70 – Пакета 45+1 (пен.), Скамакка 46

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Купер, Стрейк – Рока (Гринвуд 78), Адамс – Ааронсон (Харрисон 63), Саммервилль (Клих 63), Ньонто (Гелхардт 90+1) – Родриго

“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Агер, Доусон, Цоуфал (Крессуэлл 68) – Райс, Соучек – Форнальс (Даунз 80), Пакета (Бенрахма 81), Боуэн – Скамакка (Антонио 67)

Предупреждения: Родриго 8, Купер 40, Саммервилль 59 – Агер 90+5

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В статье: Английская Премьер-лига Ноттингем Форест АПЛ "Саутгемптон" Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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