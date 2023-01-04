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АПЛ. Тоттенхэм забил четыре гола Пэлас, ничья между Эмери и Лопетеги
Кейн сделал дубль и наконец-то гол забил Сон Хын Мин
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, девятнадцатый тур. Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” – “Тоттенхэм” 0:4
Голы: Кейн 48, Кейн 53, Доэрти 68, Сон 72
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Клайн – Шлупп (Матета 61), Дукуре – Олисе (Эдуар 74), Эзе (Хьюз 74), Заха – Айю
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле (Дэвис 86) – Доэрти (Сессеньон 77), Скипп (Сарр 66), Хейбьерг, Перишич (Уайт 86) – Хиль (Эмерсон 77), Кейн, Сон
Предупреждения: Шлупп 61 – Скипп 42, Хиль 77
Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Вулверхэмптон” 1:1
Голы: Ингз 78 – Поденсе 12
“Астон Вилла”: Мартинес – Янг (Коутиньо 47), Конса, Мингз, Динь (Дендокер 67) – Кэш, Камара, Дуглас Луис (Аугустинссон 67), Буэндиа – Бэйли, Уоткинс (Ингз 67)
“Вулверхэмптон”: Са – Буэно (Гомеш 79), Килман, Коллинз, Семеду – Нуньеш, Невеш – Поденсе (Траоре 46), Моутинью (Ходж 59), Хван (Аит-Нури 59) – Коста (Кунья 66)
Предупреждения: Коутиньо 82 – Хван 36, Килман 45+1, Коста 52
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