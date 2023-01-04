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АПЛ. Тоттенхэм забил четыре гола Пэлас, ничья между Эмери и Лопетеги

Англия
(1 голосов)

Кейн сделал дубль и наконец-то гол забил Сон Хын Мин

АПЛ. Тоттенхэм забил четыре гола Пэлас, ничья между Эмери и Лопетеги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, девятнадцатый тур. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Тоттенхэм” 0:4

Голы: Кейн 48, Кейн 53, Доэрти 68, Сон 72

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Клайн – Шлупп (Матета 61), Дукуре – Олисе (Эдуар 74), Эзе (Хьюз 74), Заха – Айю

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле (Дэвис 86) – Доэрти (Сессеньон 77), Скипп (Сарр 66), Хейбьерг, Перишич (Уайт 86) – Хиль (Эмерсон 77), Кейн, Сон

Предупреждения: Шлупп 61 – Скипп 42, Хиль 77

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Вулверхэмптон” 1:1

Голы: Ингз 78 – Поденсе 12

“Астон Вилла”: Мартинес – Янг (Коутиньо 47), Конса, Мингз, Динь (Дендокер 67) – Кэш, Камара, Дуглас Луис (Аугустинссон 67), Буэндиа – Бэйли, Уоткинс (Ингз 67)

“Вулверхэмптон”: Са – Буэно (Гомеш 79), Килман, Коллинз, Семеду – Нуньеш, Невеш – Поденсе (Траоре 46), Моутинью (Ходж 59), Хван (Аит-Нури 59) – Коста (Кунья 66)

Предупреждения: Коутиньо 82 – Хван 36, Килман 45+1, Коста 52

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Антонио Конте Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) Хулен Лопетеги Кристал Пэлас (Лондон) Харри Кейн
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