Челси - Манчестер Сити: хорошо помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз

Сегодня, 5 января, действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" попытается сократить отставание от лидера первенства лондонского "Арсенала". Но сделать им будет не так-то легко – подопечные Пепа Гвардиолы на выезде будут играть со столичным "Челси".

Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить футболистов, игравших в этих клубах. С квизом, в котором будут 30 игроков, вам нужно справиться за пять минут. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.