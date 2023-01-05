Клуб Миколенко намерен подписать бывшего форварда Ливерпуля

Руководство английского "Евертона", который находится недалеко от зоны вылета из английской Премьер-лиги, хочет усилить линию нападения клуба в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Daily Mail, "ириски" всерьез заинтересованы в приобретении форварда "Астон Виллы" Дэнни Ингза.

Вероятно, английский форвард перейдет в ливерпульский клуб на правах аренды уже в январе, и будет одноклубником Виталия Миколенко, как минимум, до конца нынешнего сезона.

Ныне "Астон Вилла" занимает 11 место в АПЛ, имея в своем активе 22 бала а "Эвертон" расположился на 18 строчке турнирной таблице с 15-ю балами.