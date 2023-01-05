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Клуб Миколенко намерен подписать бывшего форварда Ливерпуля

Англия
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Дэнни Ингз может стать футболистом ливерпульского Евертона.

Клуб Миколенко намерен подписать бывшего форварда Ливерпуля

Фото: twitter.com/AVFCOfficial/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Руководство английского "Евертона", который находится недалеко от зоны вылета из английской Премьер-лиги, хочет усилить линию нападения клуба в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Daily Mail, "ириски" всерьез заинтересованы в приобретении форварда "Астон Виллы" Дэнни Ингза.

Вероятно, английский форвард перейдет в ливерпульский клуб на правах аренды уже в январе, и будет одноклубником Виталия Миколенко, как минимум, до конца нынешнего сезона.

Ныне "Астон Вилла" занимает 11 место в АПЛ, имея в своем активе 22 бала а "Эвертон" расположился на 18 строчке турнирной таблице с 15-ю балами.

Ранее мы сообщали, что "Эвертон" хочет усилить нападение юным талантом из испанской Примеры

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Дэнни Ингз
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Комментарии (1)
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cato41
05.01.2023 в 16:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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