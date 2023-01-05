  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Челси подписал Бадьяшиля. Контракт на 7 лет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Челси подписал Бадьяшиля. Контракт на 7 лет

Англия
Обновлено
(1 голосов)

На этот раз не за 100 миллионов

Официально: Челси подписал Бадьяшиля. Контракт на 7 лет

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Челси" объявил о подписании защитника "Монако" Бенуа Бадьяшиля. Стороны согласовали контракт до лета 2030-го года – это 7.5 лет.

Фабрицио Романо также сообщает, что "синие" заплатили "Монако" за француза 38 миллионов евро.

Бадьяшиль отыграл за "Монако" 16 матчей во всех турнирах этого сезона, забив два гола. Кроме Бенуа, за "Челси" будут играть еще четыре центральных защитника: Калида Кулибали, Тьяго Силва, Уэсли Фофана и Трево Чалоба.

Бенуа уже дебютировал за сборную Франции. 21-летний фуллбек впервые вышел в футболке первой команды Les Bleus 22 сентября прошлого года и провел 2 матча.

По теме
yellow-arrow
Японец из Брайтона. Арсенал начал присматривать альтернативу Мудрику
yellow-arrow
Клуб Миколенко намерен подписать бывшего форварда Ливерпуля
yellow-arrow
Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Монако Бенуа Бадьяшиль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде