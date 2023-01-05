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Официально: Челси подписал Бадьяшиля. Контракт на 7 лет
На этот раз не за 100 миллионов
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Челси" объявил о подписании защитника "Монако" Бенуа Бадьяшиля. Стороны согласовали контракт до лета 2030-го года – это 7.5 лет.
Фабрицио Романо также сообщает, что "синие" заплатили "Монако" за француза 38 миллионов евро.
Бадьяшиль отыграл за "Монако" 16 матчей во всех турнирах этого сезона, забив два гола. Кроме Бенуа, за "Челси" будут играть еще четыре центральных защитника: Калида Кулибали, Тьяго Силва, Уэсли Фофана и Трево Чалоба.
Бенуа уже дебютировал за сборную Франции. 21-летний фуллбек впервые вышел в футболке первой команды Les Bleus 22 сентября прошлого года и провел 2 матча.
A ???? Blue! #BonjourBenoit ???????? pic.twitter.com/wlN1kL1OOl— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2023
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