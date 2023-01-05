Роналду не могли зарегистрировать из-за долгов Аль-Насра

Стало известно почему "Аль-Наср" не мог зарегистрировать Криштиану Роналду для игр в чемпионате. На клубе были санкции ФИФА из-за неуплаты долгов по некоторым прошлым трансферам, сообщает журналист Ромен Малина.

Сразу после прихода Криштиану "Аль-Наср" выплатил долги, теперь они имеют возможность зарегистрировать португальца.

Напомним, что ранее появилась информация, что клуб не может зарегистрировать Роналду из-за лимита на легионеров в саудовской лиге.

Считалось, что в команде может быть максимум 8 иностранных игроков, а Криштиану стал 9-м.