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Роналду не могли зарегистрировать из-за долгов Аль-Насра

Англия
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Дело не в лимите на легионеров

Роналду не могли зарегистрировать из-за долгов Аль-Насра

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

Стало известно почему "Аль-Наср" не мог зарегистрировать Криштиану Роналду для игр в чемпионате. На клубе были санкции ФИФА из-за неуплаты долгов по некоторым прошлым трансферам, сообщает журналист Ромен Малина.

Сразу после прихода Криштиану "Аль-Наср" выплатил долги, теперь они имеют возможность зарегистрировать португальца.

Напомним, что ранее появилась информация, что клуб не может зарегистрировать Роналду из-за лимита на легионеров в саудовской лиге.

Считалось, что в команде может быть максимум 8 иностранных игроков, а Криштиану стал 9-м.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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