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Роналду не могли зарегистрировать из-за долгов Аль-Насра
Дело не в лимите на легионеров
Фото: twitter.com/Cristiano
Стало известно почему "Аль-Наср" не мог зарегистрировать Криштиану Роналду для игр в чемпионате. На клубе были санкции ФИФА из-за неуплаты долгов по некоторым прошлым трансферам, сообщает журналист Ромен Малина.
Сразу после прихода Криштиану "Аль-Наср" выплатил долги, теперь они имеют возможность зарегистрировать португальца.
Напомним, что ранее появилась информация, что клуб не может зарегистрировать Роналду из-за лимита на легионеров в саудовской лиге.
Считалось, что в команде может быть максимум 8 иностранных игроков, а Криштиану стал 9-м.
Al-Nassr ne pouvait pas enregistrer de nouveaux joueurs jusqu’à aujourd’hui car la FIFA avait imposé des sanctions à cause de multiples dettes.— Romain Molina (@Romain_Molina) January 5, 2023
Comme par magie, Al-Nassr a payé subitement toutes les dettes, et Ronaldo peut donc finalement être inscrit officiellement...
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