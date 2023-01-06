Поттер - о 0:1 с Ман Сити: Мы разочарованы, хотя были и положительные моменты

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:1) в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги.

"Нам больно, мы разочарованы, но в то же время, я полагаю, было много положительных моментов. Наше выступление против сильного соперника многим понравилось. У нас было мужество, у нас был дух, ребята отдали все. Нам пришлось приспосабливаться в начале игры, я думаю, что мы сделали это очень хорошо. В то же время мы пытались задать вопросы "Манчестер Сити" в атаке.

Я думаю, что это была сложная игра, я бы сказал, равная игра. Очевидно, что у "Манчестер Сити" есть игровые качества, вы можете видеть это по скамейке, и это, конечно, влияет на игру. Мы не в порядке из-за разных вещей.

Но в целом положительные моменты есть, мне понравилась команда, зрители хорошо на нее отреагировали. Но мы разочарованы тем, что не набрали очков. Я очень доволен нашими молодыми игроками. Они только делают свои первые шаги. Для них это большой шаг – представлять "Челси" и пытаться конкурировать и пробиться в стартовый состав. Они много работали на тренировках.

Для команды это шаг вперед. Мы хорошо сыграли здесь против "Борнмута", мы были разочарованы игрой против "Ноттингем Форест". С точки зрения набранных очков это не очень хорошо, но я доволен игрой. Очевидно, что все разочарованы, потому что мы не побеждаем. Но я вижу, что фанаты остаются с командой, и это фантастика.

По поводу травм пока рано говорить. Рахим Стерлинг почувствовал повреждение с первой минуты игры. А затем травма у Кристиана Пулишича. Мы надеемся, что это не слишком серьезно. Никаких новых новостей о трансферах нет, но всегда есть слухи и предположения. Пока что комментировать больше нечего", - резюмировал Поттер.

На данный момент "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков. "Манчестер Сити" находится на втором месте, имея в своем активе 39 пунктов.