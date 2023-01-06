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Челси - Манчестер Сити 0:1. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Челси – Манчестер Сити, Чемпионат Англии, 5 января 2023

Челси - Манчестер Сити 0:1. Видео обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Челси – Манчестер Сити, встречавшихся в 19-м туре английской Премьер-лиги. В игре был забит только один гол, но это не значит, что зрителям было скучно – команды регулярно создавали опасные моменты, часто завершавшиеся ударами в каркас ворот. Ну а победную комбинацию для Сити создали Грилиш и Марез, Холанд на этот раз промолчал. Команда Гвардиолы продолжает держаться на расстоянии пяти очков от Арсенала. Челси идет десятым.

Английская Премьер-лига. 19-й тур

5 января. Лондон. Стэмфорд Бридж

Челси – Манчестер Сити 0:1

Гол: Марез 63

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Рияд Марез
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