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Челси - Манчестер Сити 0:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Челси – Манчестер Сити, Чемпионат Англии, 5 января 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Челси – Манчестер Сити, встречавшихся в 19-м туре английской Премьер-лиги. В игре был забит только один гол, но это не значит, что зрителям было скучно – команды регулярно создавали опасные моменты, часто завершавшиеся ударами в каркас ворот. Ну а победную комбинацию для Сити создали Грилиш и Марез, Холанд на этот раз промолчал. Команда Гвардиолы продолжает держаться на расстоянии пяти очков от Арсенала. Челси идет десятым.
Английская Премьер-лига. 19-й тур
5 января. Лондон. Стэмфорд Бридж
Челси – Манчестер Сити 0:1
Гол: Марез 63
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